    Flores para San Valentín: aumentan las importaciones y comercio se prepara

    Pese a que la producción nacional ha aumentado en la última década, se registra un aumento en las importaciones para abastecer la demanda propia de la fecha.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    Flores en San Valentín

    El romance no ha muerto, y prueba de esto es que las flores aún se posicionan como uno de los regalos favoritos para el Día de los Enamorados. Pese a que la producción nacional ha aumentado en la última década, se sostiene un aumento importante en las importaciones para abastecer la demanda propia de la fecha.

    Según el Censo 2021 la superficie del territorio nacional dedicada al cultivo de flores es de 939 hectáreas (ha), la cual es trabajada por 1.563 productores. De estos 272 están asociados a empresas y el resto son personas naturales, concentrando su producción entre la región de Coquimbo a Los Lagos. La mayoría de las flores nacionales para la Región Metropolitana provienen de la región de Valparaíso (Hijuelas, Ocoa, Limache, Longotoma, La Ligua y La Cruz); la región de Coquimbo (Ovalle – Valle del Limarí); y la región de Arica y Parinacota (Valle de Azapa).

    El epicentro del comercio de las flores de producción nacional para la Región Metropolitana es el Terminal de Flores de Panamericana Norte, donde la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) recopila información sobre precios mayoristas de flores y follajes. En dicho terminal se destacan comerciantes como Coproflor, Soproflor, Sodiflor y Multiflor con ventas a nivel tanto mayorista como minorista.

    La misma Odepa publicó en septiembre de 2025 un Análisis del Subsector de Flores de Corte entre los años 2014 y 2024. En el estudio se evidencian importantes cambios en el mercado de las flores para Chile, tanto a nivel de exportación como de importación. Para este último, explica que, si bien antes se daban principalmente para cubrir la demanda durante los meses de frío, actualmente se mantiene activo todo el año y se ve especialmente favorecido por celebraciones como San Valentín, el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Madre y el Día de Todos los Santos y de los Difuntos.

    Ecuador y Colombia son los principales países proveedores, para los cuales es conveniente enviar flores a nuestro país porque los precios locales son competitivos. Cabe mencionar que los volúmenes de estas importaciones están afectados por la tasa de cambio, ya que un valor del dólar elevado tiende a desincentivan las importaciones por parte de los importadores nacionales, y viceversa. Sin embargo, el descenso sostenido del dólar en las últimas semanas debería favorecer los intercambios comerciales.

    En los supermercados Jumbo y Santa Isabel, ambos filiales del grupo Cencosud, ya se preparan para un aumento en las ventas los días previos al 14 de febrero, que puede ser de hasta cuatro veces más que un fin de semana común. Ambas marcas impulsan fuertemente la categoría de flores, provenientes mayoritariamente de Colombia y Ecuador, complementadas con producción nacional.

    “Jumbo apuesta principalmente por los bouquets, ofreciendo ramos compuestos por distintas especies florales, una de las alternativas más cotizadas por los clientes. Esta propuesta estará acompañada de atractivos descuentos, manteniendo además el surtido completo disponible en sala. En las principales tiendas, Jumbo ofrecerá la posibilidad de armar ramos personalizados brindando una mejor experiencia de compra”, declararon a Pulso.

    Por su parte, Santa Isabel identifica la rosa unitaria como el producto estrella para este 14 de febrero. “Asimismo, en los locales con surtido de flores se incrementará el volumen y la variedad disponible, con el objetivo de ofrecer una alternativa atractiva y accesible para todos los clientes”, agregan.

    Las pymes no se quedan atrás, pues también tienen identificadas las demandas del mercado para el Día de los Enamorados. Tal es el caso de Lulú Florería, ubicada en la comuna de Maipú que aunque cuenta con despacho asegura que la clientela prefiere comprar presencial. Además de San Valentín identifican como fechas de alta demanda el Día de la Mujer, el Día de la Madre y el 21 de Septiembre, dada la nueva tradición de regalar flores amarillas el primer día de primavera.

    Sobre el producto estrella, aseguran que cambia según la celebración. Mientras que para el Día de la Madre predominan los lirios, rosas blancas y rosadas y girasoles, para el Día del Amor las más solicitadas son las rosas rojas.

    Sobre la procedencia de las flores, declaran trabajar sólo con rosas ecuatorianas de 60 cm, mientras que los lirios son nacionales al igual que los girasoles. En el caso de las astromerias estas pueden ser nacionales o importadas.

    Rosas de Ecuador, preparadas para enamorar a medio mundo en San Valentín

    Las exportaciones de Chile

    A pesar de la necesidad de importar flores para satisfacer la demanda en fechas clave, en la última década las exportaciones de Chile se han triplicado. Si en 2014 se exportaban US$ 5.835 millones, para 2024 las exportaciones de flores frescas fueron de US$17.297 millones, más de 700 toneladas.

    La principal flor exportada con gran distancia es la peonía, correspondiente al 92,5% del total, seguida del rucus (2,6%) usado como follaje, la hortensia (1,5%) y la anemone (1,1%).

    Según el análisis de la Odepa, “en los últimos años se han plantado nuevas hectáreas (de peonías), por lo que se espera que aumenten las exportaciones en las siguientes temporadas”.

    En cuanto a los compradores, el principal es Estados Unidos, que representa el 76,3% del valor total exportado (US$ 13.198 millones). Le sigue Países Bajos con un 22,3% (US$ 3.860 millones) de participación y n volumen de 180 toneladas. El resto se divide entre Brasil, China, Perú, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, todos con una participación marginal inferior al 0,5%, lo que evidencia una importante concentración y dependencia del mercado estadounidense.

    “Esta situación plantea un riesgo estratégico considerable, ya que cualquier cambio normativo, logístico o económico en Estados Unidos podría impactar significativamente al sector floricultor nacional”, señala el análisis de la Odepa.

