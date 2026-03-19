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    FNE acusa que los cobros por derechos de formación en el fútbol profesional son desproporcionados

    “Esto puede actuar como una barrera económica que limita la participación de estos equipos en la captación de talento”, dijo la FNE en su informe.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) estimó que los cobros por derechos de formación en el fútbol profesional chileno son excesivos frente a lo que ocurre con las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa) y otros mercados.

    El caso se remonta a que el Club Deportivo Provincial Osorno propuso modificar el reglamento del fútbol joven respecto a la obligación de pago de US$30 mil por cada año de formación de jugadores. Esto en el contexto de una consulta del equipo al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc).

    Ante este contexto, la división antimonopolios de la FNE concluyó que el diseño actual del régimen de pagos por derechos de formación restringe la libre competencia y que puede limitar la movilidad de los jugadores jóvenes entre clubes, “reduciendo su capacidad de acceder a mejores oportunidades laborales y los incentivos de los clubes para competir por su captación y desarrollo”.

    Además, el documento concluye que este mecanismo de indemnización puede afectar la competitividad de los clubes, “especialmente de aquellos con menor capacidad económica, al imponer costos significativos para la contratación de jugadores”.

    “Esto puede actuar como una barrera económica que limita la participación de estos equipos en la captación de talento”, agregó.

    El Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, señaló que “en este caso vemos con claridad que la regulación deportiva está operando como una barrera que limita la movilidad de los jugadores en formación. Esto no sólo afecta sus carreras, sino que también la competitividad de los clubes y del fútbol profesional chileno en su conjunto”.

    El informe destaca también que el monto fijo establecido en Chile se aparta de los modelos internacionales, “que generalmente incorporan criterios de proporcionalidad en función de la categoría o capacidad económica de los clubes, a fin de no afectar su desempeño y competitividad deportiva”.

    De esta forma, la FNE destaca el modelo de la Fifa. El escenario es que se cobra por “costo de formación” por los años en los que participó de la formación, de los 12 a los 21 años. Además, considera una categorización de cuatro niveles según la inversión del club; así, el pago por el traspaso queda condicionado por el movimiento del jugador.

    El informe explica que, en el caso de los países miembros de la Confederación Conmebol, a la que pertenece Chile, los clubes categoría I deben pagar US$50.000, los clubes categoría II US$30.000, los clubes categoría III US$10.000 y los clubes categoría IV US$2.000.

    Mientras que, a modo de ejemplo, plantea: supongamos que Universidad de Chile (club chileno de destino) desea adquirir el pase y firmar un contrato profesional con un jugador de 20 años que lleva cuatro años formándose en Boca Juniors (club argentino de origen). Dado que Universidad de Chile es un club categoría II, deberá pagar a Boca Juniors por concepto de derechos de formación, US$30.000 por cada año que este último club lo ha formado (ello, sin considerar otro tipo de costos y tarifas respecto al pase del jugador).

    En contraste, supongamos que San Luis de Quillota (club chileno de destino), equipo de la división de Ascenso y, por tanto, categoría III, quiere adquirir el mismo jugador bajo las mismas condiciones a Boca Juniors. En este caso, deberá pagar US$10.000 por cada año que el club argentino lo formó.

    Finalmente, si General Velásquez (club chileno de destino), perteneciente a la segunda división, quisiese adquirir el pase y firmar un contrato profesional con el jugador en formación de Boca Juniors, no deberá pagar por concepto de derechos de formación, ya que los clubes categoría IV se encuentran exentos de pago.

    Sin embargo, en este caso, la FNE matiza que la exención de la categoría IV no se podría aplicar en Chile por la legislación vigente.

    Más sobre:NegociosDeportesFútbolFNE

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