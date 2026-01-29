SUSCRÍBETE POR $1100
    FNE dice que Transbank puede desregular sus tarifas al bajar del 50% en su participación en el mercado de medios pago

    En los últimos seis meses seguidos, Transbank ha realizado menos del 50% de las transacciones que se han realizado vía tarjetas, según certificó la FNE. Esta decisión se tomó tras la última decisión de la Corte Suprema, que rechazó las últimas reclamaciones sobre el nuevo sistema tarifario de la firma.

    Emiliano Carrizo

    La Fiscalía Nacional Económica (FNE) emitió una resolución que permite a Transbank desregular sus tarifas en su servicio de adquirencia, donde se procesan los pagos vía tarjetas de crédito, débito y prepago. Tarifas que estaban fijadas dado un acuerdo entre Transbank y la FNE en 2006 en el contexto de la participación de mercado que tenía la firma, y que fue actualizado en 2020 cuando el modelo pasó de tres partes a cuatro.

    La autorización se dio tras cumplir la condición de tener menos del 50% de las transacciones que se realizan por un período de a lo menos seis meses seguidos, algo que había planteado el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y que tenía que certificar la FNE.

    En marzo del año pasado, según explicó la FNE, el TDLC estableció un nuevo sistema tarifario para la empresa respecto de servicios de adquirencia de tarjetas de pago, considerando dos etapas: una primera consistente en la aplicación de un nuevo sistema tarifario y una segunda relativa a la liberalización del margen adquirente.

    08 de junio 2017 Fotos tem‡ticas de FNE Foto: Alejandra De Lucca V. Alejandra De Lucca V.

    “El Máximo Tribunal estableció que el cambio de circunstancias en la regulación y condiciones de competencia del mercado en que participa Transbank, consistente en pasar desde la posición de monopolista bajo el modelo de tres partes a una posición en que enfrenta a competidores en un modelo de cuatro partes, hacía necesaria la revisión del diseño establecido en el Plan de Autorregulación de tarifas de esta empresa, vigente desde el año 2006″, explicó la FNE.

    Transbank buscó esta autorización de desregulación presentando una reclamación contra la resolución, pero el 14 de enero pasado fue rechazada. Esto en el contexto de que, por ejemplo, a junio de 2024, Transbank exhibía una participación de entre 55% a 60% en procesamiento adquirente, la que se consideró como aún significativa. Ahora bajó del 50%, como certificó la FNE.

    Banco de Chile es el mayor accionista de Transbank, con un 26,16%, seguido por Santander con un 25%, Scotiabank con 22,69%, mientras que Itaú, BCI y BancoEstado tiene un 8,72% cada uno. Banco Falabella, Internacional, BICE y Security tienen cada cual 18 acciones, y JP Morgan tiene 10.

    Corte Suprema

    Esta decisión se da luego que hace dos semanas la Corte Suprema rechazó las reclamaciones interpuestas contra la resolución Nº 86 de 2025 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que estableció un nuevo sistema tarifario para Transbank respecto de servicios de adquirencia de tarjetas de pago.

    En otras palabras, el fallo que fue pronunciado por la Tercera Sala de la Suprema confirma en su totalidad el nuevo sistema tarifario consultado por Transbank con las condiciones impuestas en la resolución Nº 86 del TDLC, y descarta los recursos de reclamación que el año pasado habían interpuesto en contra de este acto una serie de organismos, estos son la Fiscalía Nacional Económica (FNE), Mercado Pago Operadora S.A., Falabella Retail S.A. (junto con Sodimac S.A. e Hipermercados Tottus S.A.), Digital Payments SpA, Flow S.A. y Multicaja S.A.,

    La sentencia fue dictada el 14 de enero de manera unánime por los ministros Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus, María Soledad Melo, Jessica González, y Eliana Quezada.

    La FNE explicó en ese momento, mediante un comunicado, que ese fallo de la Suprema “establece que el cambio de circunstancias en la regulación y condiciones de competencia del mercado en que participa Transbank, consistente en pasar desde la posición de monopolista bajo el modelo de tres partes, a una posición en que enfrenta a competidores en un modelo de cuatro partes, habilita a revisar el diseño establecido en el Plan de Autorregulación de tarifas de esta empresa, vigente desde el año 2006″.

    Transbank está en este momento en un proceso de venta, mandatado por los bancos dueños a JPMorgan.

