Fondo Sixth Street Partners realiza nueva venta de acciones de Latam Airlines por US$742,8 millones

Los buenos resultados de Latam Airlines y la sostenida alza de sus acciones en la bolsa siguen empujando la venta de sus títulos por parte de los accionistas que entraron a la propiedad en medio de su reorganización de pasivos.

El lunes Latam Airlines anunció un nueva venta secundaria de acciones: la sexta. La compañía señaló que recibió de parte de uno de sus accionistas una solicitud para proceder con una venta secundaria bajo el acuerdo de derechos de registro (el RRA por su denominación en inglés Registration Rights Agreement).

En julio de 2024 se inició un proceso de enajenación por parte de los fondos de inversión que ingresaron a la propiedad en el contexto del proceso de reorganización de la compañía bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

Esta vez el accionista vendedor fue Sixth Street Partners, el que realizó la venta a través de J.P. Morgan Securities LLC, y que ya se había desprendido de otros paquetes accionarios con anterioridad.

Si bien en un principio se había reportado que se venderían 9.000.000 de ADRs (acciones que se transan en la Bolsa de Nueva York), finalmente se enajenaron 12.000.000 de ADRS, a un precio de US$61,90 por ADR, equivalentes a $52.878,075 por ADR, según el tipo de cambio dólar informado por el Banco Central para su publicación en el Diario Oficial del 10 de febrero.

Como cada ADR representa 2.000 acciones ordinarias de la compañía, la venta representó cerca del 4% de la sociedad por un monto total de US$742,8 millones, cuyo pago se realizará el 11 de febrero.

Acciones caen

Tras la venta las acciones de Latam Airlines caían ajustándose al precio de la operación. Así los papeles descendían 3,88% a $26,73, acerçándose a los $26,43 a los que se realizó la venta secundaria.

En lo que va del año la acción de la compañía acumula un alza de 8,69%, mientras que en 2025 saltó 82,29%.

A diciembre, según datos de la CMF, el mayor accionista era Banco de Chile por cuenta del fondo State Street, con el 20,99% de la aerolínea. Debajo están Delta Airlines con 10,57% y Qatar Airways con 10,56%.

JP Morgan posee por cuenta de terceros un 8,57%, y Costa Verde Aeronáutica, sociedad ligada a la familia Cueto, mantiene un 4,14%.

En 2025 Latam Airlines logró un alza de 50% de sus utilidades, pasando de US$977 millones en 2024, a US$1.460 millones. En tanto, sus ingresos totalizaron US$14.495 millones, lo que significó un aumento de más de 11% en comparación al año anterior.