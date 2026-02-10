SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fondo Sixth Street Partners realiza nueva venta de acciones de Latam Airlines por US$742,8 millones

    El vendedor es uno de los inversionistas que ingresó a la propiedad de la aerolínea en medio de su proceso de reorganización financiera.

    Por 
    Patricia San Juan
    Sixth Street Partners realiza nueva venta de acciones de Latam Airlines. LATAM AIRLINES

    Los buenos resultados de Latam Airlines y la sostenida alza de sus acciones en la bolsa siguen empujando la venta de sus títulos por parte de los accionistas que entraron a la propiedad en medio de su reorganización de pasivos.

    El lunes Latam Airlines anunció un nueva venta secundaria de acciones: la sexta. La compañía señaló que recibió de parte de uno de sus accionistas una solicitud para proceder con una venta secundaria bajo el acuerdo de derechos de registro (el RRA por su denominación en inglés Registration Rights Agreement).

    En julio de 2024 se inició un proceso de enajenación por parte de los fondos de inversión que ingresaron a la propiedad en el contexto del proceso de reorganización de la compañía bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

    Esta vez el accionista vendedor fue Sixth Street Partners, el que realizó la venta a través de J.P. Morgan Securities LLC, y que ya se había desprendido de otros paquetes accionarios con anterioridad.

    Si bien en un principio se había reportado que se venderían 9.000.000 de ADRs (acciones que se transan en la Bolsa de Nueva York), finalmente se enajenaron 12.000.000 de ADRS, a un precio de US$61,90 por ADR, equivalentes a $52.878,075 por ADR, según el tipo de cambio dólar informado por el Banco Central para su publicación en el Diario Oficial del 10 de febrero.

    Como cada ADR representa 2.000 acciones ordinarias de la compañía, la venta representó cerca del 4% de la sociedad por un monto total de US$742,8 millones, cuyo pago se realizará el 11 de febrero.

    Allie Joseph

    Acciones caen

    Tras la venta las acciones de Latam Airlines caían ajustándose al precio de la operación. Así los papeles descendían 3,88% a $26,73, acerçándose a los $26,43 a los que se realizó la venta secundaria.

    En lo que va del año la acción de la compañía acumula un alza de 8,69%, mientras que en 2025 saltó 82,29%.

    A diciembre, según datos de la CMF, el mayor accionista era Banco de Chile por cuenta del fondo State Street, con el 20,99% de la aerolínea. Debajo están Delta Airlines con 10,57% y Qatar Airways con 10,56%.

    JP Morgan posee por cuenta de terceros un 8,57%, y Costa Verde Aeronáutica, sociedad ligada a la familia Cueto, mantiene un 4,14%.

    En 2025 Latam Airlines logró un alza de 50% de sus utilidades, pasando de US$977 millones en 2024, a US$1.460 millones. En tanto, sus ingresos totalizaron US$14.495 millones, lo que significó un aumento de más de 11% en comparación al año anterior.

    Más sobre:AerolíneasLatam AirlinesSixth Street PartnersVenta secundaria

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Las razones de La Moneda tras la ofensiva de Boric contra Kast y la UDI

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    Lo más leído

    1.
    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    Quiebra empresa de lácteos para marcas propias para supermercados: pérdida de contratos e “inseguridad delictual” entre las razones

    2.
    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    Futuro ministro de Defensa, Fernando Barros, reportó que no tiene acciones en Oxiquim tras su salida de la empresa

    3.
    Telefónica Chile cambia de manos: Millicom compra firma por US$1.215 millones

    Telefónica Chile cambia de manos: Millicom compra firma por US$1.215 millones

    4.
    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    5.
    El dólar vuelve a caer y anota nuevos mínimos en más de cinco años

    El dólar vuelve a caer y anota nuevos mínimos en más de cinco años

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    Servicios

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Cuáles son las nuevas coberturas del SOAP tras la incorporación de la Ley Jacinta

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver a la Roja Sub 17 por el Torneo Internacional Jóvenes Promesas

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Dónde ver el ATP de Buenos Aires: este martes juegan Alejandro Tabilo y Tomás Barrios

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi
    Chile

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Las razones de La Moneda tras la ofensiva de Boric contra Kast y la UDI

    Evópoli se resiste a desaparecer y ficha al exministro Juan José Ossa para impugnar su disolución ante el Tricel

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026
    Negocios

    Superintendencia de Pensiones informa topes imponibles definitivos para 2026

    Paramount Skydance vuelve a ajustar su oferta por Warner Bros. Discovery, para dar más certeza y vencer a Netflix

    Estos son los cargos de tecnología de la información más demandados y cuánto ganan

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026
    Tendencias

    Pedro Pascal, alitas de pollo y banderas: así se hizo notar Chile en el Super Bowl 2026

    Cómo la interacción del padre afecta la salud de sus hijos, según un reciente estudio

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional
    El Deportivo

    Se exponen a severos castigos: la defensa que alista la U tras los graves incidentes ocurridos en el Estadio Nacional

    Vende su historia con Maradona: Harold Mayne-Nicholls patrocina nueva cuenta de Patreon para pagar su deuda de campaña presidencial

    Sebastián Endrestad completa su participación en el sprint de esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok
    Tecnología

    Llega Seedance 2.0, el sorprendente salto de la IA generativa en video de los creadores de TikTok

    Pokémon celebra 30 años con una invitación para elegir a tu “favorito”

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny
    Cultura y entretención

    “Parece sacado de los segmentos cómicos de Sábado Gigante”: el debate sobre “lo latino” que abrió el show de Bad Bunny

    Haruki Murakami: el regreso del corredor que venció a la enfermedad con una nueva novela bajo el brazo

    Centro para las Artes Zoco celebra el Día del Amor con concierto gratuito de jazz y boleros en su plaza central

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque
    Mundo

    El eje Meloni-Merz: La nueva y poderosa pareja de la UE que rivaliza con Macron por la orientación del bloque

    Estados Unidos rechaza la anexión de Cisjordania por parte de Israel tras el plan israelí de ampliación de competencias

    Vance dice que deberán definir que “beneficios” obtendrá Estados Unidos a cambio de aumentar la seguridad de Groenlandia

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó
    Paula

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl