    Fondo soberano FEES completa en 2025 tres años sin aportes del Estado: monto cierra en US$ 3.889 millones

    El Fondo de Estabilización Económica y Social tampoco tuvo giros durante el año. En tanto, el Fondo de Reserva de Pensiones cerró 2025 con activos por US$10.313,19 millones.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    17 Marzo 2025 Fachada Ministerio de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

    Con un monto total de US$14.197,11 millones cerraron los fondos soberanos chilenos este 2025, equivalente a un alza interanual de 9,23%. En su conjunto, los activos del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) alcanzaron el mayor monto desde 2023.

    En el caso del FRP, los activos alcanzaron los US$10.313,19 millones a diciembre. El retorno mensual neto de costos de administración fue de 0,7% en dólares, mientras que en pesos llegó a -1,25%.

    En el acumulado en 2025 la rentabilidad fue de 13,9% en dólares y de 4,61% en pesos, mientras que el retorno anualizado desde el inicio llegó a 3,85% en dólares y 6,79% en pesos

    Los activos del fondo crecieron a pesar de que durante 2025 no se realizaron aportes, cortando una racha de tres años consecutivos donde el Fisco depositó recursos en el vehículo.

    Por otra parte, en 2025 se hicieron retiros por US$332,39 millones, los que ocurrieron durante el segundo trimestre. Con esto se completaron nueve años consecutivos en que el Fisco ha girado recursos.

    Entre las inversiones del vehículo se cuentan bonos soberanos por US$2.489,87 millones; bonos corporativos por US$1.273,47 millones; bonos indexados a la inflación por US$796 millones, y acciones por US$4.414,66 millones, lo que incluye un 3% del total del FRP que está invertido en el índice MSCI Low Carbon Leaders Index.

    Adicionalmente los activos incluyen US$200 millones en préstamos que el FRP entregó al Fondo Autónomo de Protección Previsional.

    La reforma previsional estableció, en su artículo noveno, que para financiar el pago de las prestaciones del Seguro Social Previsional de cargo del FAPP se autorizó al FRP a transferirle recursos hasta por la cantidad de US$900 millones.

    Desde la Dipres explicaron que dicho giro “se trata de un préstamo y, por ende, para el FRP es un activo y no un retiro propiamente tal. De esta forma, esos US$200 millones sí están contabilizados como activo”.

    En tanto, desde el FAPP comentaron que “el 01 de agosto de 2025, el Ministerio de Hacienda informó de una primera transferencia por US$ 200 millones, en base a sus estimaciones para asegurar la puesta en marcha del fondo y el oportuno inicio del pago de los beneficios”.

    Además, explicaron que según la ley, la Dirección de Presupuestos determina los montos y fechas de transferencia al Fondo Autónomo de Protección Previsional de los recursos del FRP.

    “Consultados en noviembre de 2025, el Consejo Directivo del Fondo Autónomo decidió no solicitar la transferencia ya que cuenta actualmente con recursos suficientes. Futuras solicitudes de recursos del FRP se evaluarán conforme a las necesidades de liquidez y potenciales riesgos para la sostenibilidad financiera del Fondo, respetando siempre el límite legal y reafirmando nuestro compromiso con el cumplimiento de la normativa y el uso eficiente de los recursos”, sostuvieron.

    Los recursos entregados por el FRP, indica la ley, deben ser reintegrados al FRP “en un plazo que no podrá exceder los veinte años, contado desde la fecha en la que se efectuó cada una de las transferencias”.

    Desde su creación el 28 de diciembre de 2006, el FRP ha recibido aportes por un total de US$ 12.256,43 millones. A diciembre del 2025 se han efectuado retiros por US$ 7.156,64 millones. Con esot, las inversiones financieras netas han generado así recursos adicionales por US$ 5.141,71 millones .

    El FEES

    En el caso del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), durante el 2025 no se hicieron retiros, un cambio en la tendencia considerando que en 2024 se giraron US$2.407,17 millones.

    Sin embargo, tampoco se realizaron aportes. De hecho, el Fisco no ha depositado recursos al fondo desde 2022 cuando se ingresaron US$5.997,7 millones.

    Al cierre de diciembre los activos del FEES llegaron a US$ 3.889,06 millones, 1,1% por encima de 2024. De dicho monto, los activos en el mercado monetario totalizaron US$387,91 millones, bonos soberanos son US$2.753,78 millones, bonos indexados por US$155,2 millones, y MBS de agencias de EEUU (títulos de renta fija respaldados por hipotecas residenciales) por US$592,16 millones

    Según el informe mensual, a diciembre la rentabilidad neta de dicho mes fue de 0,13%. Ese retorno se descompone en rentabilidad de mercado monetario y bonos soberanos por 0,15%, bonos soberanos indexados a inflación por -0,24%, y MBS de agencias de EEUU por 0,13%. Con esto, el retorno del mes en pesos fue de -1,81%.

    En el acumulado en 2025 la rentabilidad fue de 7,49% en dólares y -1,28% en pesos, mientras que la rentabilidad anualizada desde el inicio fue de 1,69% en dólares y 4,58% en pesos.

    Desde su creación el 6 de marzo de 2007, el FEES ha recibido aportes por un total de US$ 27.763,41 millones. A la fecha se han efectuado retiros que totalizan US$ 28.292,81 millones. Las inversiones financieras netas han generado así recursos adicionales por US$ 4.413,33 millones durante este periodo.

