Fondos de pensiones tipo E y A lideraron la rentabilidad en febrero

Los fondos de pensiones registraron aumentos en su rentabilidad en febrero favorecidos principalmente por las ganancias de las inversiones en instrumentos extranjeros y por los retornos de las inversiones en renta fija nacional como resultado de la caída en las tasas de interés locales.

Según informó la Superintendencia de Pensiones los factores antes descritos explican que, de hecho, en el mes los fondos tipo E y A lideraran la rentabilidad cpn alzas de 2,18% y 2,11%, respectivamente.

Esto debido a que la legislación actual establece que mientras el primero debe estar más concentrado en inversiones en títulos o papeles de renta fija (como, por ejemplo, depósitos y bonos), el segundo debe estar más focalizado en instrumentos de renta variable (por ejemplo, acciones) nacional y extranjera.

El tercer mejor desempeño lo obtuvo el fondo tipo C, con un retorno real mensual de 2,05% y cuya cartera de inversión es más bien balanceada, seguido del fondo D, con una rentabilidad de 1,95% y el fondo Tipo B, con una ganancia de 1,77% en el mes.

Con lo anterior, en lo que va de este año los cinco fondos acumulan un desempeño positivo. Los fondos tipo A y B suman un retorno de 3,18% y 2,52%, respectivamente y el fondo tipo C anota un avance de 2,55%. En tanto los fondos tipo D y E acumulan ganancias de 2,38% y 1,53%, cada uno,

En su informe la SP dijo que aun cuando todos los fondos de pensiones tuvieron un buen desempeño en febrero, el escenario para los mercados financieros se visualiza desafiante debido al contexto internacional y al comportamiento que puedan tener, en el corto y mediano plazo, las principales bolsas internacionales.

Al cierre de febrero 2026 los ahorros previsionales totalizaban activos por 5.639,51 millones de Unidades de Fomento, lo que equivale a US$260.569 millones (con un tipo de cambio de $861,19 al 28 de febrero de 2026).

Componentes de la rentabilidad

Según el reporte de la Superintendencia de Pensiones, al cierre de febrero de 2026 el buen desempeño de los fondos Tipo A, B y C se debió, en buena medida, al retorno positivo que presentaron las inversiones en instrumentos de renta variable extranjera, lo que fue parcialmente contrarrestado por las pérdidas que afectaron a las inversiones en acciones locales.

Como referencia, durante el segundo mes de este año el índice MSCI mundial y el MSCI emergente anotaron una rentabilidad en pesos de 1,19% y 4,48%, respectivamente. Por el contrario, el retorno nominal de los títulos accionarios locales medido por el Ipsa cayó un 4,11%

En cuanto a la inversión en el extranjero, en febrero hubo resultados positivos en la mayoría de los mercados bursátiles internacionales como las principales bolsas de Japón y Brasil, las que tuvieron alzas medidas en pesos de 8,11% y 5,60%, respectivamente. En tanto, China y Alemania avanzaron 1,23% y 2,84%.

Por el contrario, Estados Unidos y Hong Kong anotaron caídas medidas en pesos de 0,55% y 5,59%, respectivamente.

Respecto de los fondos tipo D y E, su buen rendimiento en febrero último se debió, mayormente, al retorno positivo de las inversiones en instrumentos extranjeros y títulos de deuda local, en este último caso con un aporte positivo por la vía de las ganancias de capital. Sin embargo, dichos fondos de pensiones también fueron afectados por las pérdidas de las inversiones en acciones locales.

En el periodo analizado los activos de renta fija internacionales rentaron 1,05% en pesos (medidos a través del índice Legatruu que incluye bonos soberanos y corporativos grado de inversión), mientras que el dólar se apreció un 0,32% frente al peso chileno.

Por su parte, respecto a los instrumentos de renta fija nacional, durante mes de febrero se observó una caída en las tasas de interés de los títulos de deuda local de corto y mediano plazo, lo que implicó un aporte positivo a la rentabilidad de estos fondos por la vía de las ganancias de capital.