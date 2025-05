Ganancias de AntarChile bajan en el primer trimestre, pero sus ventas suben a US$ 7.250 millones

AntarChile reportó utilidades por US$ 122,5 millones en el primer trimestre del año, lo cual supone una baja de 9,44% en relación a las ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora por US$ 135,3 millones del mismo lapso de 2024.

El holding controlado por la familia Angelini explicó este resultado, en gran parte, por una disminución de US$ 65 millones en el resultado operacional, compensado por un aumento de US$ 54 millones en el resultado no operacional.

De acuerdo a los estados de resultados enviados a la CMF, el conglomerado dueño en un 60% de Empresas Copec reportó ingresos por US$ 7.250 millones, mejor a los US$ 7.120 millones logrados en el periodo enero-marzo del año pasado.

Baja Arauco, y sube Copec y Abastible

AntarChile detalló que, en el sector forestal, la subsidiaria Arauco anotó una baja en su resultado operacional, fundamentalmente por una caída en los precios de la celulosa.

“Esto se vio parcialmente compensado por mayores volúmenes y menores costos unitarios de la celulosa, sumado a un alza en los precios de madera aserrada”, dijo la empresa.

Concretamente, Arauco registró una pérdida de US$ 26 millones, lo que se compara desfavorablemente con la utilidad de US$ 100 millones correspondiente al mismo periodo de 2024.

Cuánto ganó AntarChile en el primer trimestre 2025. En la imagen, la planta de Forestal Arauco.

Por el contrario, el mayor resultado operacional en energía se explica por una mejora en las operaciones en Chile de Copec, como consecuencia de mayores volúmenes de venta, junto con un margen industrial favorable y un buen desempeño de lubricantes, especialmente en Terpel.

La petrolera registró una utilidad de $ 147.409 millones, superior a los $ 108.094 millones reportados al cierre de marzo de 2024.

Abastible siguió los mismos pasos y reconoció un resultado operacional mayor respecto al año anterior, principalmente por la consolidación de su nueva filial Gasib, que opera en España y Portugal.

23/04/2025 - JUNTA ACCIONISTAS COPEC

Además, hubo un mejor desempeño de sus operaciones en Chile, Perú, Colombia y Ecuador.

En el detalle, Abastible anotó una utilidad de $ 18.184 millones, cifra comparativamente mejor a los $ 4.156 millones del primer trimestre 2024.