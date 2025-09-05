Ganancias de Bice se disparan al segundo trimestre en medio de la recta final de la fusión con Grupo Security

Bicecorp (Bice) reportó su ejercicio al primer semestre en medio de la recta final para concretar su fusión por absorción con el Grupo Security. La firma del grupo Matte reportó una ganancia de $114.576 millones, un avance del 4,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Mientras que, al segundo trimestre, las utilidades fueron de $61.130 millones, una subida de un 67,91% si se compara con el mismo periodo del 2024.

Bicecorp y Security

“Los resultados a junio consideran exclusivamente los resultados entre marzo y junio de Grupo Security y sus filiales, ponderados por el 72,27% de propiedad de Bice en Grupo Security”, dijo Bice en su análisis razonado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El holding también resaltó que “es importante considerar que los resultados, entre junio y diciembre de 2024 se muestran tal como fueron reportados en esos estados financieros, por lo tanto, no consideran las cifras de Grupo Security ni sus filiales, debido a que la toma de control se realizó en marzo de 2025″.

“El 1 de septiembre recién pasado se concretó la fusión legal de Grupo Security y Bicecorp, dando origen así formalmente al nuevo grupo financiero. Como parte de este proceso, se definió que la marca que acompañará el desarrollo del nuevo grupo en el futuro será Bice”, resaltó la firma en un comunicado.

En tanto, los ingresos al primer semestre llegaron a casi dos billones de pesos ($1.998.092 millones), una subida de un 81,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

El gerente general de Bicecorp, Juan Eduardo Correa, dijo que “los resultados del semestre reflejan la solidez de nuestra posición comercial en los distintos negocios en que participamos, a pesar de estar en el proceso de fusión e incorporan gastos extraordinarios propios de este tipo de operaciones”.

Por sector

En la banca, Banco Bice obtuvo utilidades por $76.391 millones al cierre de junio, un 8,3% más que durante el primer semestre de 2024, “gracias a mayores ingresos por comisiones y un mejor margen de interés”.

Banco Security, en tanto, registró utilidades por $47.433 millones, una baja de 23,9% respecto al primer semestre del año anterior, " impactado por un menor margen de interés, aunque con colocaciones en alza de 4,7% interanual, impulsadas por créditos hipotecarios y comerciales".

Bice Vida alcanzó una utilidad de $22.175 millones al primer semestre del 2025, una baja de un 47,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En Perú, Protecta Security informó una ganancia de 10,1 millones de soles peruanos, un alza de 9% en su utilidad.

“Otras filiales también contribuyeron positivamente al desempeño consolidado: BK Servicios Financieros creció 46,2% en utilidades gracias al dinamismo del financiamiento automotriz, mientras que Travel Security aumentó 40,3% sus resultados, con ventas que superaron los US$ 123 millones en el semestre”, destacó Bice en un comunicado.