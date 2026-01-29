Ganancias de Red Megacentro crecen en 2025

Red Megacentro, empresa enfocada en el arriendo de bodegas, alcanzó ganancias por $54.298 millones (cerca de US$64 millones) al cierre de 2025, un 36,3% más que el 2024.

“Durante 2025, Megacentro obtuvo sólidos resultados financieros en un año marcado por importantes transformaciones estratégicas. La compañía fortaleció su negocio core, optimizó su portafolio de activos y avanzó en una gestión financiera más eficiente, lo que permitió mejorar la rentabilidad, reducir el apalancamiento y sentar bases sólidas para el crecimiento futuro”, dijeron desde la empresa con presencia en Chile, Perú y Estados Unidos.

Por su parte, los ingresos de la firma dedicada a las rentas inmobiliarias alcanzaron los $195.092 millones (US$231 millones), registrando una disminución de 1,5% respecto de 2024. La empresa dijo que dicha variación se explica principalmente por la venta de “activos no estratégicos”.

De esta forma, desde Megacentro, donde el grupo Angelini tiene participación, resaltaron que los ingresos relacionados al foco de su negocio subieron un 6,5% interanual en Chile, Perú y Estados Unidos.

En tanto, los costos de ventas registraron una disminución de 1% respecto de 2024, pese al aumento de las contribuciones en un 12,5%, lo que refleja una mayor eficiencia en la gestión operativa.

“El cierre de 2025 refleja el impacto positivo de las decisiones estratégicas que hemos venido ejecutando. Optimizamos el portafolio, fortalecimos la rentabilidad del negocio core y avanzamos en una gestión financiera más disciplinada, sentando bases sólidas para seguir creciendo en el futuro”, señaló a través de un comunicado el CEO de Megacentro, Claudio Chamorro.

El Ebitda (resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) del ejercicio alcanzó los $109.762 millones (US$130 millones), registrando un crecimiento de 7,5% respecto de 2024, “reflejando una mejor rentabilidad operativa, una estructura de costos más eficiente y la salida de negocios de menor margen”, agregaron.

En el año, la compañía logró una ocupación promedio consolidada de 95,1%, lo que representa una mejora de 1,16 puntos porcentuales respecto a 2024. Asimismo, la ocupación promedio del portafolio industrial en Chile y Perú alcanzó 96,6%, con un incremento de 1,06 puntos porcentuales.

La firma también informó que la superficie arrendable alcanzó los 1.863.839 m², registrando una disminución interanual de 2,91%, mientras que la superficie promedio arrendada disminuyó en 1,7%. “Ambas variaciones se explican por las desinversiones en activos no estratégicos, incluyendo los activos Miraflores B2″, dijo en su análisis razonado.

Desde Megacentro también destacaron que lograron reducir el apalancamiento de la empresa. El indicador de deuda financiera neta sobre Ebitda bajó a 10,34 veces, mejorando en 1,69 veces frente al cierre de 2024.