Ganancias de sociedad dueña de estaciones de Aramco en Chile caen más de 30% en 2025

A dos semanas de que venza el plazo para presentar las ofertas vinculantes, Rentas y Desarrollo Baker, sociedad controlada por Southern Cross, entregó sus resultados financieros para el cierre del 2025, donde reveló que las utilidades cayeron 32,9% hasta los $12.813 millones.

En su análisis razonado, la compañía detalló que “al 31 de diciembre de 2025, los ingresos de los últimos 12 meses ascienden a $15.852 millones, reflejando un crecimiento respecto de períodos anteriores por la incorporación de m2 arrendables”.

Respecto del Ebitda, detalló que para el ejercicio 2025 totalizó $10.636 millones, “lo que asegura una holgada cobertura de los gastos financieros de la compañía, superior a 6 veces”.

La cifra representa un alza de 1,5% año contra año, pero la expansión es “menor al crecimiento del NOI, explicado por gastos extraordinarios y no recurrentes por aproximadamente $642 millones, vinculados al proceso de venta de Baker y a una provisión del plan de incentivos a colaboradores por el ciclo de inversiones y proceso de venta iniciado en octubre de 2025″.

“Sin este efecto, el Ebitda sería de $ 11.278 millones, un 7,7% mayor al 2024”, dijo en su análisis razonado.

Respecto de la última línea, en sus estados financieros la firma detalló que el item otras ganancias, en particular en “ajuste valor razonable propiedad de inversión”, pasó de $20.656 millones a $11.269 millones entre 2024 y2025. La compañía explicó en que al 31 de diciembre de 2025 y 2024 “la sociedad ha realizado valorización de los biens contenidos en la propiedad de inversión”.

La compañía cuenta con 89 contratos de arriendo de largo plazo con Esmax Distribución, el tercer mayor distribuidor de combustible de Chile que opera bajo la marca de Aramco, filial de la gigante saudí Aramco. Cuenta, además, con 63 tiendas de conveniencia, 29 tiendas stand-alones, 4strip centers, y 6 terrenos para nuevos proyectos, tres de los cuales tres están en la Región Metropolitana, uno se encuentra en Coquimbo, otro en Valparaíso y el sexto en Concepción.

Gastos en proceso de venta

El próximo 31 de marzo vence el plazo para entregar a LarrainVial - asesor en la operación- las ofertas vinculantes por el control de la sociedad.

En su análisis razonado la firma detalló los gastos en los que ha incurrido para concretar la venta. Así, detalló que, a diciembre de 2025, los gastos de administración consideran efectos no recurrentes del negocio por aproximadamente $642 millones, lo que tienen el “carácter excepcional y puntuales”.

El ítem incluye gastos asociados al proceso de venta de la sociedad que incluyen el arriendo de salones para eventos con inversionistas, contratación de agencias especializadas en eventos y comunicaciones, viajes y gastos asociados al proceso de roadshow con inversionistas, materiales publicitarios y corporativos, y asesorías legales específicas, entre otros.

Por estos conceptos, la compañía registra gastos por $197,9 millones, y una provisión por el plan de incentivos “proceso Baker y ciclo plan de inversiones. A raíz del proceso de venta de Baker, la compañía acordó un plan extraordinario y puntual de incentivo para sus colaboradores, vinculado al avance de la ejecución del plan de inversiones de la compañía y el avance del proceso de venta. Al 31 de diciembre de 2025, se provisionan por este concepto $444,2 millones, incorporados la cuenta de gasto de administración”, detalló en su análisis razonado.