    Ganancias de Tanner suben 144% por efecto contable de compra de NTFS

    A su vez, la firma registró un aumento en sus colocaciones explicado por la apertura de Tanner Banco Digital a mediados de octubre del año pasado. Este hito “implicó una recomposición en el mix de productos y clientes, orientándose hacia un perfil más bancarizado”, dice el reporte financiero.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    Tanner Servicios Financieros Andres Perez

    Tanner Servicios Financieros registró utilidades netas por $10.259 millones (US$11,3 millones) en 2025, lo que corresponde a un alza de 144% frente al periodo anterior. Este aumento se explica principalmente por el efecto contable de la compra de Nissan-Tanner Financial Services (NTFS), hoy Tanner Financial Services.

    Al comprar el 51% restante de participación de NTFS a su socio Nissan, Tanner logró una compra favorable. Esto significa que el precio desembolsado por la adquisición fue menor al valor de sus activos netos, generando una utilidad extraordinaria valorada en $10.120 millones.

    En cuanto a sus ingresos anualizados, la sociedad registró una leve caída de 1,7% respecto a 2024 hasta $202.470 millones, mientras que las utilidades brutas mostraron una variación marginal de 0,2%, situándose en $92.742 millones.

    La caída en los ingresos se explicó por un peor rendimiento en las líneas de negocios de factoring y automotriz, que cayeron un 42,5% y 14,7%, respectivamente. Esta variación fue compensada por un incremento en las ventas del negocio bancario que anotó un crecimiento de 270% hasta $4.095 millones.

    Las colocaciones netas consolidadas de la sociedad aumentaron 6,7% frente al periodo anterior, alcanzando un stock de $1.370 millones. Este crecimiento se explica por la apertura de Tanner Banco Digital, que inició sus operaciones a mediados de octubre de 2025.

    Esta nueva línea de negocio “implicó una recomposición en el mix de productos y clientes, orientándose hacia un perfil más bancarizado”, dice el reporte y agrega que también provocó un aumento en los gastos de administración que crecieron un 13%, ascendiendo a $69.325 millones.

    Por otro lado, los activos experimentaron un crecimiento del 13,7% respecto a 2024, llegando a los $2.227 millones. En paralelo, los pasivos totales subieron 15,9% en el mismo periodo para ubicarse en $1.854 millones.

