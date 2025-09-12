SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”

El ministro de Economía, Alvaro García, destacó además la disminución del empleo informal.

Por 
Patricia San Juan
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En medio de la controversia generada entre el Presidente Gabriel Boric y el Banco Central respecto de los efectos que han tenido las políticas públicas, como el salario mínimo y la reducción progresiva de la jornada laboral semanal desde 45 a 40 horas, en el empleo, los ministros Economía, Alvaro García, y de la Segpres, Alvaro Elizalde, se sumaron al titular de Hacienda, Nicolás Grau, en la defensa de la postura del gobierno.

“La generación de empleo de calidad es la primera prioridad económica del gobierno, y a eso estamos dedicados. Es importante constatar que el problema de desempleo en Chile, la tasa de desempleo creciente, lleva al menos 20 años, y obedece a múltiples causas”, dijo García.

En este sentido afirmó que en el tema de desempleo existen varios factores a considerar como la reducción en el crecimiento económico; el cambio en la composición del PIB, donde las empresas más grandes tienen mayor preponderancia y son más intensivas en capital; el cambio tecnológico que Chile está viviendo y el costo del trabajo.

Por ello, señaló “cualquier estudio que busque determinar las causas del desempleo debe considerar todas estas variables y también debe considerar el largo periodo en que esta tasa ha ido ocurriendo, el Banco Central considera solo algunas de estas variables y un periodo breve de tiempo, por eso creemos que estudiar las causas del desempleo requiere una visión más amplia y eso es lo que ha expresado el Presidente de la República respetando, por cierto, la autonomía y la opinión del Banco Central”.

Empleos formales

Asimismo enfatizó que durante la actual administración “la tasa de informalidad laboral ha caído en 2 puntos porcentuales después de un largo periodo en que solo crecía así que eso no es solo un objetivo del gobierno, sino que un positivo resultado de lo que se ha hecho”.

Elizalde. en tanto, también destacó que “bajo el mandato del Presidente Boric ha aumentado la formalidad, ha aumentado el empleo formal, eso significa que tenemos empleo, en el marco de la ley, con todas las leyes laborales que se aplican en esta relación laboral, por lo tanto, eso es muy importante de destacar, los empleos formales son cualitativamente mejores que los informales”.

El miércoles en el marco de la entrega del Informe de Política Monetaria (IPom) el Banco Central sostuvo que el alza del salario mínimo y las 40 horas han impactado en el aumento del desempleo.

Ante ello Boric en entrevista con UChile TV. sostuvo que “tengo una discrepancia respecto a la visión que plantearon en el Ipom, sobre las consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo, en particular esa, y su relación con el desempleo”.

El mandatario afirmó que el alza en el sueldo mínimo genera un incentivo a la formalización. y que si bien, ha habido una destrucción de empleo, ha sido principalmente por el lado de los puestos informales.

Más sobre:EconomíaDesempleoEmpleoSalario Mínimo40 horasBanco CentralAlvaro GarcíaAlvaro Elizalde

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas

Caso Sartor: CMF rechaza recurso de aportantes que buscaba frenar liquidación de los fondos

Alejandro Subelman dejará de ser el CEO de Banco Ripley y en su reemplazo llega alguien directo desde Banco Falabella

Jefe económico de Jara le pone cifra al costo del ingreso vital, expresa reparos a informe del Central y responde a David Bravo

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

4.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

5.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas
Chile

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura

Dictan primera condena por robo con violencia en modalidad “turbazo”

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”
Negocios

García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”

Caso Sartor: CMF rechaza recurso de aportantes que buscaba frenar liquidación de los fondos

Alejandro Subelman dejará de ser el CEO de Banco Ripley y en su reemplazo llega alguien directo desde Banco Falabella

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla
El Deportivo

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla

Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté