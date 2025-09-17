Gigante china de electricidad estaría en negociaciones avanzadas para comprar participación en Transelec

China Southern Power Grid, el segundo mayor operador de redes eléctricas de ese país, estaría en conversaciones avanzadas para comprar una participación mayoritaria en la compañía chilena de transmisión eléctrica Transelec.

Según reportó la agencia Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto, China Southern Power Grid, que ya posee el 28% de Transelec, estaría evaluando asociarse con la gestora de activos Patria Investment y un fondo soberano chino para presentar una oferta por las participaciones restantes que poseen tres fondos de pensiones canadienses.

La agencia agrega que una posible operación, que se está negociando desde hace unos dos año, sería por más de US$4.000 millones, y que las compañías podrían llegar a un acuerdo en las próximas semanas, aunque aún no se han tomado decisiones definitivas.

El 72% restante de la propiedad de Transelec, la mayor empresa de trasmisión eléctrica de Chile, se distribuye entre los fondos de pensiones Canada Pension Plan Investment (27,73%), British Columbia Investment Management (26%) y Public Sector Pension Investment Board (18,48%).

Además de Transelec, en Chile China Southern Power Grid participa en la propiedad de CGE y Chilquinta Energía.