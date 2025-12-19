Gobierno descarta “amarre” de funcionarios públicos y hace la distinción entre los de carrera y de confianza

El gobierno del Presidente Gabriel Boric salió a defender las críticas al protocolo que acordaron para restringir el despido de funcionarios públicos, justo antes del cambio de gobierno, y en línea con una petición expresa que había hecho la mesa de trabajadores del sector público. Esto en el contexto del proyecto de reajuste público, que próximamente va entrar al Congreso.

Ante las críticas, como las del Partido Republicano y el presidente electo José Antonio Kast, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó que los cargos de exclusiva confianza dejarán sus cargos el 11 de marzo próximo, con el cambio de gobierno.

Santiago, 19 de diciembre 2025. Voceria en el Palacio de la Moneda luego del Consejo de Gabinete. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“En lo que respecta a los cargos de exclusiva confianza, el 11 de marzo, son personas que han participado del gobierno producto de su compromiso con el proyecto del Presidente Boric y, por tanto, van a cesar en sus cargos todos con motivo del cambio de mando“, dijo el ministro en un punto de prensa en La Moneda.

Ante este contexto, el secretario de Estado enfatizó la separación de cargos de confianza y de carrera. Además, apuntó que la disposición cuestionada tendrá que ser aprobada o no por el Congreso Nacional. Esto en el contexto de que se apruebe el proyecto de ley de ajuste del sector público.

“La gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado vienen desde distintas administraciones, no necesariamente comparten la visión política con el gobierno de turno”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, para justificar la medida.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

De esta forma, el ministro Grau enfatizó que la medida no está pensada para funcionarios de confianza o quienes sean parte de los distintos gabinetes ministeriales.

“(Los funcionarios de carrera) en la eventualidad de que sean desvinculados (...) tiene que ser un acto fundado y esas personas tendrán el derecho de reclamar aquello en la Contraloría. Eso es todo lo que va a ir en la ley de reajuste y que fue parte del acuerdo que hicimos con la mesa del sector público”, agregó.

En esa línea, Elizalde reiteró que el detalle de la medida será analizado en el Congreso.

“El nuevo Presidente de la República tendrá obviamente el espacio para designar a los funcionarios de confianza conforme lo establece la ley, pero respecto de los funcionarios de carrera, lo que se aplica es lo que ha planteado el Ministro Grau, que en caso de que se proceda a su desvinculación o despido, simplemente este se fundamente”, comentó Elizalde.