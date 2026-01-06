Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

El Ejecutivo finalmente ingresó al Congreso el proyecto de reajuste al sector público, el cual ha estado marcado por la discrepancia en torno a la intención del gobierno dar mayor estabilidad laboral a esos funcionarios a través de algunas normas que la oposición califica como “ley de Amarre”.

Todo esto ad portas del fin del gobierno de Gabriel Boric y el inicio de la presidencia de José Antonio Kast.

Y tal como ya lo había adelantado el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el proyecto de 167 páginas se incluye una norma para fundamentar los despidos de los trabajadores a contrata.

“La no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados”, dice el proyecto.

Además, se exige “la notificación íntegra y oportuna del acto, contempla la remisión a la Contraloría para su registro, y reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría General de la República, la que sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

Otra de las normas polémicas, pero que con la redacción del proyecto el gobierno busca cerrar es la que establece por ley que los asesores directos deben dejar sus funciones el 11 de marzo del 2026.

“La presente iniciativa legal propone en su artículo 115 que el cese de funciones del personal a contrata que presta asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, Subsecretarios, Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, Secretarios Regionales Ministeriales y jefes superiores de los servicios, deberán presentar su renuncia voluntaria para hacerla efectiva, a más tardar, el 11 de marzo de 2026 y que, si ello no ocurre, el cese se concretará mediante la petición de renuncia de la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de sus funciones, por el solo ministerio de la ley, desde esa fecha”, plantea el proyecto.

Se aclara que “la iniciativa no será aplicable a los altos directivos públicos y su personal asesor, cuyo cese de funciones se materializará de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Alta Dirección Pública o aquellas a las cuales se encuentren afectos, según corresponda. Tampoco regirá para el personal que haya sido designado a contrata con anterioridad al 11 de marzo de 2022”.

Alza salarial

En cuanto al monto del alza, el proyecto incluye un alza de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, “lo que equivale fiscalmente a un 2,8% promedio”, dice el proyecto. De esta manera, enfatizan que se “logra equilibrar las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal. En esta línea, se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, reforzando el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables”.

Con esta alza, el costo fiscal del proyecto es de US$1.775 millones en 2026; US$1.275 millones en 2027 y de US$1.270 millones en régimen.

De acuerdo al proyecto, este mayor costo deberá ser financiado por el subtitulo 21 o bien reasignaciones.

El proyecto se comenzará a ver esta tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.