SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    La iniciativa se comenzará a ver esta tarde en la Comisión de Hacienda.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    16 DICIEMBRE 2025 MINISTRO DE HACIENDA NICOLAS GRAU DURANTE SESION DE SALA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    El Ejecutivo finalmente ingresó al Congreso el proyecto de reajuste al sector público, el cual ha estado marcado por la discrepancia en torno a la intención del gobierno dar mayor estabilidad laboral a esos funcionarios a través de algunas normas que la oposición califica como “ley de Amarre”.

    Todo esto ad portas del fin del gobierno de Gabriel Boric y el inicio de la presidencia de José Antonio Kast.

    Y tal como ya lo había adelantado el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, el proyecto de 167 páginas se incluye una norma para fundamentar los despidos de los trabajadores a contrata.

    “La no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados”, dice el proyecto.

    Además, se exige “la notificación íntegra y oportuna del acto, contempla la remisión a la Contraloría para su registro, y reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad ante la Contraloría General de la República, la que sólo podrá abstenerse de resolver dichas reclamaciones, si el interesado ha interpuesto acciones jurisdiccionales en virtud de los mismos hechos”.

    Otra de las normas polémicas, pero que con la redacción del proyecto el gobierno busca cerrar es la que establece por ley que los asesores directos deben dejar sus funciones el 11 de marzo del 2026.

    “La presente iniciativa legal propone en su artículo 115 que el cese de funciones del personal a contrata que presta asesoría directa en el gabinete del Presidente de la República, de los Ministros de Estado, Subsecretarios, Delegados Presidenciales Regionales y Provinciales, Secretarios Regionales Ministeriales y jefes superiores de los servicios, deberán presentar su renuncia voluntaria para hacerla efectiva, a más tardar, el 11 de marzo de 2026 y que, si ello no ocurre, el cese se concretará mediante la petición de renuncia de la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de sus funciones, por el solo ministerio de la ley, desde esa fecha”, plantea el proyecto.

    Se aclara que “la iniciativa no será aplicable a los altos directivos públicos y su personal asesor, cuyo cese de funciones se materializará de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Alta Dirección Pública o aquellas a las cuales se encuentren afectos, según corresponda. Tampoco regirá para el personal que haya sido designado a contrata con anterioridad al 11 de marzo de 2022”.

    Santiago, 5 de Septiembre 2016 La ministra del Trabajo y Previsión Social, Ximena Rincón, llega al Ministerio de Hacienda para reunirse con el Ministro, Rodrigo Valdes y representantes de la Mesa de Organizaciones del Sector Público para abordar negociación de su reajuste salarial. Sergio Pina/Aton Chile SERGIO PIÑA/ATONCHILE

    Alza salarial

    En cuanto al monto del alza, el proyecto incluye un alza de 3,4% gradual en dos períodos: un 2% en diciembre de 2025 y 1,4% en junio de 2026, “lo que equivale fiscalmente a un 2,8% promedio”, dice el proyecto. De esta manera, enfatizan que se “logra equilibrar las demandas gremiales con la responsabilidad fiscal. En esta línea, se otorga un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos para trabajadores de menores ingresos, reforzando el compromiso gubernamental con la justicia social y la priorización de los sectores más vulnerables”.

    Con esta alza, el costo fiscal del proyecto es de US$1.775 millones en 2026; US$1.275 millones en 2027 y de US$1.270 millones en régimen.

    De acuerdo al proyecto, este mayor costo deberá ser financiado por el subtitulo 21 o bien reasignaciones.

    El proyecto se comenzará a ver esta tarde en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

    Más sobre:Sector PúblicoReajuste

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    Alfredo Moreno cuestiona dichos de Vallejo sobre que cobre y litio estarían en riesgo tras operación de EE.UU. en Venezuela

    La vuelta al derecho de Leonarda Villalobos en demanda contra el ex tenista Fernando González

    Lo más leído

    1.
    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Quién es quién en las petroleras de Estados Unidos: ¿Los reales ganadores de la intervención en Venezuela?

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    La “inusual” calma sísmica en Santiago y la zona central: qué significa, según un geofísico

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    Servicios

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales
    Chile

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”
    Negocios

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    La voz de los territorios

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games
    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Gabriel Barbosa recibe amenaza de la barra brava del Santos en su presentación: “Tú sabes como son las cosas”
    El Deportivo

    Gabriel Barbosa recibe amenaza de la barra brava del Santos en su presentación: “Tú sabes como son las cosas”

    El mensaje de Marcelo Díaz a Eduardo Vargas por su regreso a la U: “Tiene un nombre grande acá y en Chile”

    Los piratas encuentran un tesoro: Lucas Pratto está a una firma de convertirse en refuerzo de Coquimbo Unido

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro
    Cultura y entretención

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

    Muere Béla Tarr, leyenda del cine experimental

    De Madonna a Los Tres y Gorillaz: 10 discos que se esperan en 2026

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    La Unión Europea anuncia que mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocer su legitimidad

    El opositor venezolano Edmundo González defiende que las transiciones “no son lineales ni simples”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso