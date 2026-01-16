SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno invertirá US$42 millones en Centro Antártico Internacional en Punta Arenas

    Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI) es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Imagen referencial Foto: ATON.

    El Gobierno Regional de Magallanes ingresó una consulta de pertinencia para la Construcción de Centro Antártico Internacional en Punta Arenas.

    A través de este proceso, el Gore espera saber si su iniciativa debe someterse a evaluación ambiental.

    Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI), que contempla una inversión de US$42 millones, es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

    “El edificio corresponderá a una propuesta arquitectónica de excelencia, resuelta con criterios de sustentabilidad y coherencia con el entorno, además de simbolizar la puerta de entrada al territorio antártico, logrando destacar su relevancia a nivel internacional”, se lee en el escrito.

    De acuerdo a lo descrito en la consulta de pertinencia, esta iniciativa busca aprovechar el nicho turístico que tiene la región, que alcanza alrededor de 1 millón de ingresos al año. El objetivo es incentivar el turismo de intereses particulares asociados a la ciencia y la protección del medioambiente de la zona.

    Centro Antártico Internacional, Punta Arenas Fuente: SEA

    En total, las áreas proyectadas de edificación y urbanización ocupan una superficie de 27.588,4 m2 y se espera que tengan una vida útil de 30 años.

    Se espera que las obras inicien en agosto de este año, luego de un proceso de licitación que debería comenzar en marzo y continuar hasta mayo, con la recepción de las ofertas técnicas y la apertura de ofertas económicas.

    En tanto, se proyecta que la construcción del recinto finalice en julio de 2028.

    El Centro Antártico Internacional es parte de los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), una política que fue reactivada en 2023, luego de que el Presidente Gabriel Boric se comprometiera dar continuidad a este plan a través de un instrumento permanente.

    Las tres áreas

    El área científica considera laboratorios equipados con tecnología que permita realizar análisis de diversas especialidades. Además, se proyectan instalaciones para albergar a científicos nacionales e internacionales.

    El área interactiva, en tanto, contempla acuarios de especies vegetales y animales de aguas antárticas y subantárticas, como también módulos interactivos diseñados para el aprendizaje mediante la experimentación de conceptos clave de la ciencia antártica. Esta zona estará subdividida en espacios de exhibiciones permanentes, temporales y salas para el desarrollo de actividades, tal como se describe en el informe.

    Por último, el área logística considera dos sectores: uno nacional e internacional, ambos con espacios para la recepción, almacenamiento y entrega de materiales e insumos necesarios para la operación de expediciones científicas y el mismo centro.

    El edificio contempla, además, la construcción de un área común de servicios, que incluye salas de reuniones, cafetería, restaurante, tienda, baños, biblioteca y un salón para 600 personas y salas auditorios.

    “Esta área atenderá al personal de Inach (Instituto Antártico Chileno), de la Umag (Universidad de Magallanes) y de las distintas áreas del CAI así como a los Programas Antárticos Internacionales y al público que asistirá al espacio interactivo”, precisa el documento.

    Respecto al factor medioambiental, en la consulta “se concluye que el proyecto (...) es coherente con los usos propuestos en el Plan Regulador Comunal vigente, el cual ya fue avaluado ambientalmente en el SEIA y, en consecuencia, no constituye un proyecto ‘en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente de conformidad a lo establecido en el párrafo 1º bis del Título II de la Ley’. Por lo anterior, se estima que éste no amerita una nueva evaluación en el SEIA”.

    Más sobre:SEAInversiónGobierno regional de MagallanesPunta ArenasAntártica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    Lo más leído

    1.
    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    2.
    Cencosud ingresará al mercado de los outlets con proyecto en Maipú, en terrenos de la ex Fisa

    Cencosud ingresará al mercado de los outlets con proyecto en Maipú, en terrenos de la ex Fisa

    3.
    Pamela Hites arremete contra árbitro en disputa contra hermano por herencia

    Pamela Hites arremete contra árbitro en disputa contra hermano por herencia

    4.
    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    Cámara aprueba reajuste del sector público, pero rechaza normas de amarre y gobierno anticipa que las repondrá en el Senado

    5.
    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    Las AFP que lograron la mejor rentabilidad en los fondos de pensiones en 2025

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Cuándo se estrena y dónde ver El Caballero de los Siete Reinos

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 15 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”
    Chile

    Fiscalía entrega detalles de caso de Julia Chuñil: “Este grupo familiar vivía en contexto de extrema violencia”

    Se buscan ministros: la carrera contrarreloj de Kast para zanjar su gabinete en medio de tensiones

    CUT critica que siguiente gobierno trate “en forma muy despectiva la función y rol de los trabajadores” en debate por “ley de amarre”

    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”
    Negocios

    Álvaro García por sobrecobro en cuentas de la luz: “La restitución se verá a partir de enero y febrero”

    Radiografía de movilidad: ¿Los compradores de viviendas se quedan en la misma zona o la dejan?

    Los movimientos del fondo soberano de Noruega en la bolsa chilena

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota
    Tendencias

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Cómo EEUU busca que sus fuerzas y las de México enfrenten juntas a los carteles de la droga en el territorio mexicano

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador
    El Deportivo

    Fin al conflicto: Audax desiste de demanda contra Azul Azul por Esteban Matus y la U reactiva negociación por el jugador

    Tras el golazo en la Kings League: en La Serena recuerdan el tanto que Mathías Vidangossy le marcó a Colo Colo

    Una ganga: Manchester City se lleva a Marc Guéhi, uno de los jugadores más codiciados de la Premier League

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”
    Cultura y entretención

    Andy Bell, voz histórica de Erasure: “Nuestras canciones están planeadas para la radio, no están hechas para Spotify”

    Cosa Buena: escucha la colaboración a ritmo de cumbia entre Gepe y Los Vásquez

    Myriam Hernández con su show “más difícil” y El Flaco riéndose de sus problemas: así fue la primera noche de Olmué 2026

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”
    Mundo

    María Corina Machado: “Venezuela va a ser libre, y eso se va a lograr con el apoyo de los estadounidenses y del presidente Trump”

    Canciller de Bolivia: “La reivindicación marítima no deber ser el tema ancla que limite avanzar en otras áreas con Chile”

    La historia del periodista del diario The Washington Post a quien el FBI allanó su casa en búsqueda de material clasificado

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano
    Paula

    Pala, Martillo y Libro: una experiencia lectora en los voluntariados de verano

    Hablemos de Amor: lo que aprendí de mi amiga de toda la vida

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha