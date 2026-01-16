Gobierno invertirá US$42 millones en Centro Antártico Internacional en Punta Arenas

El Gobierno Regional de Magallanes ingresó una consulta de pertinencia para la Construcción de Centro Antártico Internacional en Punta Arenas.

A través de este proceso, el Gore espera saber si su iniciativa debe someterse a evaluación ambiental.

Según la descripción disponible en el expediente de consulta, el Centro Antártico Internacional (CAI), que contempla una inversión de US$42 millones, es un proyecto que integrará tres áreas: científica, interactiva y logística, en un trabajo colaborativo entre la Universidad de Magallanes y el Instituto Antártico Chileno.

“El edificio corresponderá a una propuesta arquitectónica de excelencia, resuelta con criterios de sustentabilidad y coherencia con el entorno, además de simbolizar la puerta de entrada al territorio antártico, logrando destacar su relevancia a nivel internacional”, se lee en el escrito.

De acuerdo a lo descrito en la consulta de pertinencia, esta iniciativa busca aprovechar el nicho turístico que tiene la región, que alcanza alrededor de 1 millón de ingresos al año. El objetivo es incentivar el turismo de intereses particulares asociados a la ciencia y la protección del medioambiente de la zona.

Centro Antártico Internacional, Punta Arenas Fuente: SEA

En total, las áreas proyectadas de edificación y urbanización ocupan una superficie de 27.588,4 m2 y se espera que tengan una vida útil de 30 años.

Se espera que las obras inicien en agosto de este año, luego de un proceso de licitación que debería comenzar en marzo y continuar hasta mayo, con la recepción de las ofertas técnicas y la apertura de ofertas económicas.

En tanto, se proyecta que la construcción del recinto finalice en julio de 2028.

El Centro Antártico Internacional es parte de los Planes Especiales de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), una política que fue reactivada en 2023, luego de que el Presidente Gabriel Boric se comprometiera dar continuidad a este plan a través de un instrumento permanente.

Las tres áreas

El área científica considera laboratorios equipados con tecnología que permita realizar análisis de diversas especialidades. Además, se proyectan instalaciones para albergar a científicos nacionales e internacionales.

El área interactiva, en tanto, contempla acuarios de especies vegetales y animales de aguas antárticas y subantárticas, como también módulos interactivos diseñados para el aprendizaje mediante la experimentación de conceptos clave de la ciencia antártica. Esta zona estará subdividida en espacios de exhibiciones permanentes, temporales y salas para el desarrollo de actividades, tal como se describe en el informe.

Por último, el área logística considera dos sectores: uno nacional e internacional, ambos con espacios para la recepción, almacenamiento y entrega de materiales e insumos necesarios para la operación de expediciones científicas y el mismo centro.

El edificio contempla, además, la construcción de un área común de servicios, que incluye salas de reuniones, cafetería, restaurante, tienda, baños, biblioteca y un salón para 600 personas y salas auditorios.

“Esta área atenderá al personal de Inach (Instituto Antártico Chileno), de la Umag (Universidad de Magallanes) y de las distintas áreas del CAI así como a los Programas Antárticos Internacionales y al público que asistirá al espacio interactivo”, precisa el documento.

Respecto al factor medioambiental, en la consulta “se concluye que el proyecto (...) es coherente con los usos propuestos en el Plan Regulador Comunal vigente, el cual ya fue avaluado ambientalmente en el SEIA y, en consecuencia, no constituye un proyecto ‘en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente de conformidad a lo establecido en el párrafo 1º bis del Título II de la Ley’. Por lo anterior, se estima que éste no amerita una nueva evaluación en el SEIA”.