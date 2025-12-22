SUSCRÍBETE POR $1100
    Gobierno le presenta a la CUT los ejes centrales de proyecto de negociación ramal que ingresará el 5 de enero al Congreso

    De acuerdo al gobierno, este proyecto permitirá avanzar hacia un modelo de negociación colectiva multinivel, donde trabajadores y empleadores dialoguen en sobre salarios, condiciones laborales y desafíos del mercado del trabajo”. Además, plantean que tendrá un "enfoque en productividad".

    Carlos Alonso 
    Carlos Alonso
    14 Mayo 2025

    Finalmente hay fecha concreta para el ingreso del proyecto de ley de negociación ramal, o multinivel como lo denomina el gobierno. Será el 5 de enero el momento en que el Ejecutivo entregue los detalles de la propuesta que este lunes le presentó a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

    Sí, porque los ministros de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, y de Hacienda, Nicolás Grau, se reunieron con el equipo ejecutivo de la multisindical para cumplir con el compromiso del Presidente Gabriel Boric de presentar los contenidos del proyecto de ley de negociación ramal.

    De acuerdo a lo que informó el gobierno en esa reunión, “el proyecto permitirá que Chile avance desde un sistema de negociación fragmentado hacia un modelo de negociación colectiva multinivel, donde trabajadores y empleadores dialoguen en igualdad de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado del trabajo”.

    Según detalló el Ejecutivo, esta iniciativa de ley “trasciende la visión tradicional al vincular directamente la mejora de las condiciones laborales con la eficiencia productiva, la innovación y el desarrollo sostenible del país”.

    Así, en concreto, “los acuerdos sectoriales fomentarán las mejoras productivas mediante incentivos sustancialmente mayores para la Investigación y Desarrollo tecnológico (I+D) y permitiendo un mayor grado de adecuación de la jornada acorde las diversas realidades sectoriales y subsectorial”.

    Para que funcione la propuesta, “se creará un sistema que se organice en tres niveles coordinados: Nivel Sectorial, Nivel Intermedio y Nivel Empresa”.

    Para el gobierno, este proyecto permitirá que la libertad sindical sea fortalecida, ya que “se reconoce explícitamente el derecho a huelga como derecho fundamental, con mecanismos efectivos de protección”.

    Para aquello, “la Dirección del Trabajo podrá ordenar la reincorporación inmediata de trabajadores ante prácticas antisindicales”.

    Los acuerdos sectoriales incluirán capacitación, certificación de competencias y transición tecnológica, vinculando las mejoras laborales con la eficiencia e innovación.

    Para el gobierno, los beneficios del nuevo sistema serán: mayor cobertura, puesto que más trabajadores protegidos por acuerdos colectivos; mejores estándares salariales y condiciones de trabajo; menos conflictos laborales mediante diálogo institucionalizado; vínculo entre mejoras laborales y productividad; incentivos tributarios (Ley I+D) para empresas que participen; apoyo técnico del Estado para nivelar información entre las partes; protección contra represalias y prácticas antisindicales.

    Chile

    Gobierno le presenta a la CUT los ejes centrales de proyecto de negociación ramal que ingresará el 5 de enero al Congreso
    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto
    La sinceridad de Mito Pereira: "Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad"
    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado
    Japón aprueba reinicio de la mayor central nuclear del mundo a 15 años de Fukushima y en medio de debate por armas atómicas
    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años
