Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

De madrugada terminó la negociación del reajuste del sector público. Y la propuesta del gobierno estuvo lejos de las aspiraciones de los representantes de los trabajadores que solicitaban un alza de 2%, que en términos nominales llegaba a 5,4%.

Esto, porque Hacienda ofreció un incremento nominal de 3,4% general y gradual, lo que implica un 0% de alza real, puesto que la inflación a noviembre se ubicó en 3,4% en doce meses. Asimismo se ofreció un aumento de 5% para las remuneraciones mínimas y bonos de los funcionarios de menores ingresos, según informó el Ministerio de Hacienda.

Si bien la mayoría de los integrantes de la mesa del sector firmaron el acuerdo, hubo uno importante que se restó. Se trata de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) , quienes se restaron de la firma.

Su presidente, José Pérez, afirmó que “como Anef asumimos un mandato y no podemos aceptar que no haya un aumento del poder adquisitivo. La propuesta es un estancamiento regresivo y por ello no firmamos el acuerdo”.

El entendimiento con el resto de las asociaciones fue alcanzado durante la madrugada de este miércoles, tras negociaciones encabezadas por los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.

“Hemos logrado un buen acuerdo, que además del reajuste, pone en el centro la dignidad de la función pública. Con esto completamos 4 años llegando a acuerdo con la Mesa del Sector Público, mejorándola calidad de vida de quienes trabajan en el Estado y dando gobernabilidad al país”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el comunicado.

Gobierno logra acuerdo por reajuste del sector público. En la imagen, Nicolás Grau. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Estamos muy contentos de haber alcanzado un acuerdo con la Mesa del Sector Público en el marco de la ley de reajuste. Es un entendimiento que busca equilibrar, por un lado, las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado y, por otro, resguardar dos aspectos esenciales:un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales”, complementó el titular de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo.

Gobierno logra acuerdo por reajuste del sector público. En la imagen, Giorgio Boccardo. Pablo Vásquez R.

Desde la Mesa del Sector Público, su coordinadora, Laura San Martín, destacó que el acuerdo incorpora principios como estabilidad laboral, libertad sindical y trabajo decente, incluyendo avances en materias relacionadas con trabajadores a honorarios y el rol de los dirigentes sindicales

Por su parte, el presidente nacional de la CUT, José Manuel Díaz, señaló que la negociación 2025 del sector público concluyó con un acuerdo que será defendido ante el Parlamento.

Costo fiscal del reajuste

Hace algunos días, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) calculó cuánto sería el costo fiscal de la medida. Ello considerando un alza real de 2%, es decir, sobre la inflación anual a noviembre que acumula un 3,4% por lo que el alza nominal es de 5,4%.

En base a estos supuestos, LyD estimó que el costo fiscal del reajuste al sector público rondaría los US$ 1.500 millones.