SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    Contempla un incremento general gradual de 3,4% y un aumento de 5% para las remuneraciones mínimas y bonos de los funcionarios de menores ingresos. "La propuesta es un estancamiento regresivo", dijo el presidente de la Anef, José Pérez.

    Por 
    David Nogales
     
    Carlos Alonso
    Gobierno logra acuerdo por reajuste del sector público

    De madrugada terminó la negociación del reajuste del sector público. Y la propuesta del gobierno estuvo lejos de las aspiraciones de los representantes de los trabajadores que solicitaban un alza de 2%, que en términos nominales llegaba a 5,4%.

    Esto, porque Hacienda ofreció un incremento nominal de 3,4% general y gradual, lo que implica un 0% de alza real, puesto que la inflación a noviembre se ubicó en 3,4% en doce meses. Asimismo se ofreció un aumento de 5% para las remuneraciones mínimas y bonos de los funcionarios de menores ingresos, según informó el Ministerio de Hacienda.

    Si bien la mayoría de los integrantes de la mesa del sector firmaron el acuerdo, hubo uno importante que se restó. Se trata de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef) , quienes se restaron de la firma.

    Su presidente, José Pérez, afirmó que “como Anef asumimos un mandato y no podemos aceptar que no haya un aumento del poder adquisitivo. La propuesta es un estancamiento regresivo y por ello no firmamos el acuerdo”.

    El entendimiento con el resto de las asociaciones fue alcanzado durante la madrugada de este miércoles, tras negociaciones encabezadas por los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social.

    “Hemos logrado un buen acuerdo, que además del reajuste, pone en el centro la dignidad de la función pública. Con esto completamos 4 años llegando a acuerdo con la Mesa del Sector Público, mejorándola calidad de vida de quienes trabajan en el Estado y dando gobernabilidad al país”, dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, en el comunicado.

    Gobierno logra acuerdo por reajuste del sector público. En la imagen, Nicolás Grau. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “Estamos muy contentos de haber alcanzado un acuerdo con la Mesa del Sector Público en el marco de la ley de reajuste. Es un entendimiento que busca equilibrar, por un lado, las demandas económicas de las y los trabajadores del Estado y, por otro, resguardar dos aspectos esenciales:un empleo público de calidad y el pleno ejercicio de los derechos sindicales”, complementó el titular de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo.

    Gobierno logra acuerdo por reajuste del sector público. En la imagen, Giorgio Boccardo. Pablo Vásquez R.

    Desde la Mesa del Sector Público, su coordinadora, Laura San Martín, destacó que el acuerdo incorpora principios como estabilidad laboral, libertad sindical y trabajo decente, incluyendo avances en materias relacionadas con trabajadores a honorarios y el rol de los dirigentes sindicales

    Por su parte, el presidente nacional de la CUT, José Manuel Díaz, señaló que la negociación 2025 del sector público concluyó con un acuerdo que será defendido ante el Parlamento.

    Costo fiscal del reajuste

    Hace algunos días, el Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) calculó cuánto sería el costo fiscal de la medida. Ello considerando un alza real de 2%, es decir, sobre la inflación anual a noviembre que acumula un 3,4% por lo que el alza nominal es de 5,4%.

    En base a estos supuestos, LyD estimó que el costo fiscal del reajuste al sector público rondaría los US$ 1.500 millones.

    Lee también:

    Más sobre:Sector públicoRemuneracionesSalariosSueldos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60

    Ximena Rincón no cierra la puerta a participación de Demócratas en el gabinete de Kast: “Hay grandes figuras que pueden estar”

    Fiscalía francesa solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos

    Ataque a Sídney muestra el regreso del Estado Islámico

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Trump pronunciará este miércoles un discurso a la nación en horario de máxima audiencia en Estados Unidos

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Cobertura completa, análisis y beneficios para todo el año 🔍🎁$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Argentina por la Copa UC Sub 17

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver la despedida de Walter Montillo en TV y streaming

    Ximena Rincón no cierra la puerta a participación de Demócratas en el gabinete de Kast: “Hay grandes figuras que pueden estar”
    Chile

    Ximena Rincón no cierra la puerta a participación de Demócratas en el gabinete de Kast: “Hay grandes figuras que pueden estar”

    Temblor hoy, miércoles 17 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Tragedia en el centro de Iquique: derrumbe en salón de belleza deja a mujer fallecida y dos heridos

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo
    Negocios

    Reajuste sector público: Gobierno ofrece solo alza por IPC y Anef se resta de acuerdo

    “Me ofrecieron varios cargos”: José Luis Daza aborda posible desembarco en gobierno de Kast

    Otro traspié: Suprema rechaza orden de no innovar de Tianqi donde pedía suspender acuerdo Codelco-SQM

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev
    Tendencias

    Cómo fue el ataque con drones de Ucrania contra un submarino de Rusia en el mar Negro, según Kiev

    Estos son los 39 países con prohibición de viaje de sus ciudadanos a EEUU, tras el nuevo anuncio de Trump

    Qué fue lo más visto por los chilenos en Netflix este 2025

    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026
    El Deportivo

    César Munder y Juan Ignacio Díaz aparecen en la carpeta de Fernando Ortiz para Colo Colo 2026

    Entre el The Best, el Balón de Oro, las copas y las lesiones: la temporada en la que Dembélé se acostumbró a los premios

    El millonario precio que exige River Plate a Sao Paulo por la compra definitiva de Gonzalo Tapia

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025
    Finde

    Con actividades y más de 200 editoriales: los detalles de La Furia del Libro de Verano 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60
    Cultura y entretención

    Rob Reiner y el Caballero de la noche: su memorable participación en la serie clásica de Batman de los 60

    The Pitt dispara la tensión en el nuevo adelanto de su segunda temporada

    Hijo de Rob Reiner no fue autorizado para comparecer ante la justicia

    Fiscalía francesa solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos
    Mundo

    Fiscalía francesa solicita un nuevo juicio contra Sarkozy por la presunta trama de manipulación de testigos

    Ataque a Sídney muestra el regreso del Estado Islámico

    Trump pronunciará este miércoles un discurso a la nación en horario de máxima audiencia en Estados Unidos

    Suplementos: encapsular el bienestar
    Paula

    Suplementos: encapsular el bienestar

    Petra, la belleza de decir adiós

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni