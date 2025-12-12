VOTA INFORMADO por $1100
    Reajuste al sector público toma forma: Hacienda entregará su propuesta entre lunes y martes

    En cuanto al petitorio propiamente tal, la mesa del sector público enfatizó en lograr un alza salarial de 2% real, esto es, sobre la inflación en 12 meses, que a noviembre que fue de 3,4%.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso

    El jueves de la semana pasada, se inició la negociación por el reajuste del sector público entre los ministerios de Hacienda y del Trabajo. Desde ese entonces, se han abordado distintas temáticas del petitorio que entregaron los representantes de los funcionarios públicos al gobierno.

    Uno de los objetivos que tenían las asociaciones de trabajadores era que el Ejecutivo le presentara su oferta de reajuste durante esta semana, antes de la elección presidencial del domingo 14 de diciembre.

    Sin embargo, eso no ha ocurrido. Y si bien durante esta mañana están reuniones gobierno y trabajadores, el escenario se que maneja es que la propuesta salarial por parte de Hacienda y Trabajo se presentará entre lunes y martes.

    En cuanto al petitorio propiamente tal, la mesa del sector público enfatizó en lograr un alza salarial de 2% real, esto es, sobre la inflación en 12 meses a noviembre.

    A noviembre la inflación anualizada registra un alza de 3,4%, por eso el reajuste solicitado por los trabajadores de 5,4% nominal.

    Otro de los temas presente en el petitorio es una norma que resguarde la estabilidad laboral de los trabajadores, de modo de evitar los despidos arbitrarios. Con ello buscan que los funcionarios tengan mayor certeza laboral, considerando el cambio de gobierno que viene en marzo de 2026.

    Según cálculos de LyD, si las remuneraciones se reajustan en 5,4% nominal, como demandan los gremios de los funcionarios públicos el costo llegaría a US$ 1.527 millones.“Esto es sin considerar eventuales ahorros por retiros voluntarios, solo se contaría con el 41% de los recursos que se necesitan. A esto hay que agregar, el financiamiento que se requiere para otorgar otros beneficios que se incluyan, tales como bonos mensuales para garantizar remuneraciones mínimas en algunos estamentos, aguinaldos y otros bonos especiales”, resaltan en el informe.

