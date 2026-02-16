Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

Durante este lunes, el gobierno dio el vamos a la construcción del nuevo embalse Zapallar, ubicado en la Región de Ñuble. La obra hídrica, que permitirá el riego de 10 mil hectáreas en las comunas de El Carmen y San Ignacio, beneficiará a más de 2 mil productores agrícolas, en su mayoría pequeños productores de la región.

La construcción del embalse, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), representa una inversión de US$158 millones y será ejecutada por el consorcio China International Water & Electric Corporation (CWE) en un plazo de 1.620 días corridos, por lo que se proyecta su entrada en operación en 2030.

En la ceremonia participaron la ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández; el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, la directora nacional de Obras Hidráulicas, Loreto Mery, y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Wilson Ureta.

“Hoy es un día histórico para los habitantes de la región de Ñuble, porque cumpliendo con el compromiso del gobierno, damos inicio a la construcción de un nuevo embalse que va a beneficiar directamente a más de 2.000 agricultores de la región”, informó la ministra López.

Embalse Zapallar Fuente: MOP.

La secretaria de Estado explicó que “además de asegurar el agua para el riego y otras actividades, con una inversión cercana a los US$160 millones, va a dinamizar la economía y el empleo, potenciando el desarrollo de la región”.

El embalse tendrá una capacidad de 80 millones de metros cúbicos y será multipropósito, por lo que además del agua para riego, aportará para consumo humano, el control de crecidas, la disponibilidad de aguas para combatir incendios, el fortalecimiento del desarrollo turístico y la práctica de deportes naúticos, entre otros.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, señaló que “la puesta en marcha del Embalse Zapallar representa el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric con la seguridad hídrica. Ante la emergencia climática respondemos con más inversión y con soluciones estructurales. Esta es una demanda histórica de la región y de sus habitantes que va a permitir entregar seguridad hídrica a más de 2.000 agricultores y regar cerca de 10.000 hectáreas que hoy día están en secano”.

“Es un embalse con una capacidad de 80 millones de metros cúbicos que no sólo va a ser clave para la agricultura, sino que también va a aportar agua para el consumo humano, para el control de crecida y para poder hacer un mejor manejo de los incendios forestales. Es una señal de parte del Ministerio de Agricultura del compromiso con la agricultura familiar y con el crecimiento regional para seguir transformando vidas”, agregó la autoridad del agro.