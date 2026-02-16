SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    La construcción del embalse representa una inversión de US$158 millones y será ejecutada por el consorcio China International Water & Electric Corporation (CWE).

    Olivia Hernández D.Por 
    Olivia Hernández D.
    Embalse Zapallar Fuente: MOP.

    Durante este lunes, el gobierno dio el vamos a la construcción del nuevo embalse Zapallar, ubicado en la Región de Ñuble. La obra hídrica, que permitirá el riego de 10 mil hectáreas en las comunas de El Carmen y San Ignacio, beneficiará a más de 2 mil productores agrícolas, en su mayoría pequeños productores de la región.

    La construcción del embalse, según informaron desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP), representa una inversión de US$158 millones y será ejecutada por el consorcio China International Water & Electric Corporation (CWE) en un plazo de 1.620 días corridos, por lo que se proyecta su entrada en operación en 2030.

    En la ceremonia participaron la ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández; el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, la directora nacional de Obras Hidráulicas, Loreto Mery, y el director ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego (CNR), Wilson Ureta.

    “Hoy es un día histórico para los habitantes de la región de Ñuble, porque cumpliendo con el compromiso del gobierno, damos inicio a la construcción de un nuevo embalse que va a beneficiar directamente a más de 2.000 agricultores de la región”, informó la ministra López.

    Embalse Zapallar Fuente: MOP.

    La secretaria de Estado explicó que “además de asegurar el agua para el riego y otras actividades, con una inversión cercana a los US$160 millones, va a dinamizar la economía y el empleo, potenciando el desarrollo de la región”.

    El embalse tendrá una capacidad de 80 millones de metros cúbicos y será multipropósito, por lo que además del agua para riego, aportará para consumo humano, el control de crecidas, la disponibilidad de aguas para combatir incendios, el fortalecimiento del desarrollo turístico y la práctica de deportes naúticos, entre otros.

    Por su parte, la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, señaló que “la puesta en marcha del Embalse Zapallar representa el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric con la seguridad hídrica. Ante la emergencia climática respondemos con más inversión y con soluciones estructurales. Esta es una demanda histórica de la región y de sus habitantes que va a permitir entregar seguridad hídrica a más de 2.000 agricultores y regar cerca de 10.000 hectáreas que hoy día están en secano”.

    “Es un embalse con una capacidad de 80 millones de metros cúbicos que no sólo va a ser clave para la agricultura, sino que también va a aportar agua para el consumo humano, para el control de crecida y para poder hacer un mejor manejo de los incendios forestales. Es una señal de parte del Ministerio de Agricultura del compromiso con la agricultura familiar y con el crecimiento regional para seguir transformando vidas”, agregó la autoridad del agro.

    Más sobre:MOPJessica LópezEmbalse Zapallar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    EE.UU.: Tiroteo durante partido escolar de hockey sobre hielo deja una menor de edad muerta y cuatro heridos

    Designan a embajadora Claudia Fuentes Julio como subsecretaria general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    Indicios de crimen organizado: ECOH indaga hallazgo de cuerpo baleado en San José de Maipo

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    RN respalda nombramiento de Jouannet y pone en duda avance de sala cuna universal y FES “tal cual como están”

    Lo más leído

    1.
    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su tercera semana consecutiva a la baja

    2.
    CFA plantea preocupación por credibilidad de regla fiscal ante incumplimiento de metas del gobierno de Boric y alista informe

    CFA plantea preocupación por credibilidad de regla fiscal ante incumplimiento de metas del gobierno de Boric y alista informe

    3.
    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    4.
    Gobierno de Boric sube proyección de la deuda pública hacia 2030 y peak llegaría a 43,6% del PIB en último año de Kast

    Gobierno de Boric sube proyección de la deuda pública hacia 2030 y peak llegaría a 43,6% del PIB en último año de Kast

    5.
    Exadministrador del fondo del seguro de cesantía demanda al Fisco por $10.671 millones por retiros en pandemia

    Exadministrador del fondo del seguro de cesantía demanda al Fisco por $10.671 millones por retiros en pandemia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta
    Chile

    Temblor de mediana intensidad se percibe en la Región de Antofagasta

    Designan a embajadora Claudia Fuentes Julio como subsecretaria general de Naciones Unidas para los Derechos Humanos

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores
    Negocios

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    Daniel Mas sostiene la primera bilateral con la ministra de Minería, Aurora Williams

    Grenergy presenta nuevo proyecto fotovoltaico por más de US$200 millones en la Región de O’Higgins

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio
    Tendencias

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    En vivo: Alejandro Tabilo se estrena en el ATP de Río de Janeiro ante Emilio Nava
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo se estrena en el ATP de Río de Janeiro ante Emilio Nava

    Difícil regreso: Christian Garin cae frente a Thiago Tirante y se despide en su estreno en el ATP de Río de Janeiro

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos
    Cultura y entretención

    El doloroso cierre de una historia: el avance del último episodio de El Caballero de los Siete Reinos

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Robert Duvall, o el “Consigliere” Tom Hagen que alcanzó la gloria limpiando la ropa sucia de los Corleone en El Padrino

    EE.UU.: Tiroteo durante partido escolar de hockey sobre hielo deja una menor de edad muerta y cuatro heridos
    Mundo

    EE.UU.: Tiroteo durante partido escolar de hockey sobre hielo deja una menor de edad muerta y cuatro heridos

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    Conversaciones de Ginebra: Estados Unidos se reunirá con delegaciones de Irán y Ucrania

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín