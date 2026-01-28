Google acuerda millonario pago para zanjar demanda colectiva por grabar conversaciones sin consentimiento

Google acordó pagar US$ 68 millones para resolver una demanda colectiva que la acusaba de grabar conversaciones privadas sin el consentimiento de las personas a través de su asistente de voz, violando su privacidad.

Los usuarios acusaron a Google Assistant -un asistente virtual presente en numerosos dispositivos Android- de registrar conversaciones tras activarse de manera inadvertida en sus equipos.

Según consignó CBS News, aunque Google sostuvo que su asistente de voz solo registraba el habla de las personas cuando los consumidores pronunciaban una frase de activación, como “Hey Google”, los demandantes afirmaron que sus dispositivos los grababan incluso sin utilizar dicho comando.

Además, los usuarios denunciaron que estas grabaciones habrían sido compartidas con anunciantes para el envío de publicidad dirigida.

(Photo by Robyn Beck / AFP) ROBYN BECK

Tal como informó Reuters, de acuerdo con documentos judiciales, Google negó haber actuado mal, pero alcanzó un acuerdo para evitar “el riesgo, el costo y la incertidumbre” de un litigio.

El acuerdo cubre a las personas que compraron dispositivos Google o fueron objeto de aceptaciones falsas desde el 18 de mayo de 2016, agregó la agencia de noticias.

En diciembre de 2024, Apple llegó a un acuerdo similar de US$95 millones con usuarios de teléfonos inteligentes.