Grandes grupos definen sus candidatos para el consejo de la Sofofa

Los grandes grupos del país quieren mantener su presencia en el estratégico y poderoso consejo general de la Sofofa, el gremio de los industriales que cada vez amplía más sus tentáculos hacia otras áreas de la economía. En la última semana de mayo se realizarán las elecciones que cada dos años permiten renovar la mitad del consejo de la Sofofa y hasta el lunes 5 de mayo hay plazo para la inscripción de candidaturas. Y varios ya lo han hecho.

El grupo Luksic hoy tiene cuatro consejeros en el gremio: el fiscal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter; la economista jefa, Andrea Tokman; Macario Valdés, de SAAM; y Óscar Hasbún, de CSAV. Pero los dos primeros concluyen su período de cuatro años este 2025 y pretenden ir a la reelección. Macario Valdés es consejero hasta 2027, ya que fue elegido en 2023, y Hasbún no puede repostular, porque concluyen sus tres períodos consecutivos como consejero, el máximo que establecen los estatutos. En la renovación, Hinzpeter es postulado por CCU y Tokman por Tech Pack. Pero el grupo podría mantener sus cuatro asientos: esta vez postula a Nicolás Correa, gerente general de la distribuidora de combustibles Enex. CSAV no presentará un nuevo candidato en lugar de Hasbún.

Los Luksic pretenden elegir a Nicolás Correa, de Enex. Richard Ulloa.

El grupo Angelini también perderá a uno de sus históricos consejeros este año por cumplir 12 años en el cargo: el gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro. Pero esa compañía no podrá postular un nuevo nombre, ya que una reforma estatutaria estableció que las empresas socias podrán tener un solo consejero. Sí postulará a otro nombre en vez del presidente de Arauco, Matías Domeyko, quien ya ha sido consejero por varios períodos. En su lugar, los Angelini proponen al CEO de Arauco, el brazo forestal del grupo, Cristián Infante.

El grupo Angelini postula a Cristián Infante, CEO de Arauco. Andres Perez

El grupo tiene otros consejeros electos en 2023 que se mantienen por otros dos años más: Andrés Lehuedé (Empresas Copec), Charles Kimber (Pesquera Iquique Guanaye), y Joaquín Cruz (Abastible). Así, si se elige Infante, los Angelini mantendrán cuatro consejeros.

Los Matte también perdían otro consejero este año, ya que el presidente de Empresas CMPC, Luis Felipe Gazitúa, dejó ese directorio y, por ello, según los estatutos, debía dejar su posición de consejero. Sin embargo, esta vez repostulará por otra empresa donde los Matte tienen participación accionaria: la empresa de telecomunicaciones Entel. Gazitúa sacó la primera mayoría en las elecciones de 2021.

Luis Felipe Gazitúa repostula, pero por Enel, no por CMPC. Andres Perez

Los Matte tienen otros tres consejeros: Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC; y a Hernán Rodríguez, presidente de Colbún, eléctrica que también eligió en 2023 a Bernardo Larraín Matte. Rodríguez no podría ir a la reelección porque esas dos empresas que ya tienen consejeros electos. A no ser que otra de las empresas socias de los Matte en la Sofofa postulen a Rodríguez. Para ello tienen hasta el lunes.

SK y los Claro

Otro grupo industrial con alta presencia en la Sofofa es Sigdo Koppers, conglomerado presidido por Juan Eduardo Errázuriz Ossa. En las elecciones de 2023 resultó electo como consejero Francisco Errázuriz, por SK Comercial. Otras tres firmas de SK postularán a candidatos este año: por Puerto Ventanas irá Victoria Vásquez, quien va a la reelección; y Naoshi Matsumoto, de Enaex, y Luz Didier Santander, de la filial SK Godelius, quienes postulan por primera vez. Didier, 35 años, lleva dos años en SK Godelius y hasta ahora sería la candidata más joven. “Tengo espíritu gremial y creo que puedo ser un aporte”, dice Didier sobre su postulación. Si eligen a todos sus postulantes, SK tendría cuatro consejeros, lo mismo que los Luksic y los Angelini.

El grupo SK aspira a cuatro asientos: Luz Didier irá por uno.

También el grupo fundado por el fallecido Ricardo Claro tiene más de un consejero. Elecmetal, eligió en los comicios de 2023 a Eugenio Arteaga y ahora repostula a Matías Concha, hijo del histórico expresidente del gremio, Andrés Concha, a través de su empresa Parque Eólico Las Peñas; y a Eduardo Carvallo, por Cristalerías de Chile, cuyos mandatos concluyen en mayo.

Matías Concha intenta reelegirse por el grupo Claro.

A la reelección

A un nuevo período podrán ir también en este período el abogado y exministro Gerardo Varela, electo hace cuatro años por Soprole, pero que ahora es consejero por la Sociedad Nacional de Oleoductos (Sonacol), donde están Copex, Enex y Enap; Rodolfo Véliz (Watt’s); Alejandra Mehech (Ultramar); Felipe Silva (Polpaico); Manuel José Casanueva de Landa (GTD); José Guzmán (Agrosuper): y Pilar Dañobeitía (SMU).

Rosario Navarro va a la reelección y su segunda presidencia. Andres Perez

Y, obviamente, Rosario Navarro, por Sonda, la actual presidenta del gremio, que pretende seguir otros dos años al mando de la Sofofa y en el horizonte no tiene competencia. También lo hará Heriberto Urzúa, pero no por Forus, que tiene como consejera a Macarena Swett, sino que a través de su empresa Solida. Urzúa es uno de los nombres que suenan para reemplazar a Óscar Hasbún en una de las dos vicepresidencias que acompañarán a Rosario Navarro. En la otra se mantendría Gonzalo Said.

Debido a los cambios estatutarios, que redujeron la opción de más de un candidato por empresa socia, algunos consejeros anticipan que esta elección será menos competitiva que las anteriores, aunque de cualquier manera habrá más postulantes que los 30 cupos disponibles. En las elecciones de 2023 hubo 46 postulantes y en 2021, la lista sumó 52 nombres. El consejo electivo de la Sofofa tiene 60 integrantes, pero se renueva por mitades cada dos años.