Grau califica de artificial la polémica por caso de traspasos de Corfo al gobierno y niega daño patrimonial

El ministro de Economía, Nicolás Grau, salió al paso de la polémica que generó un reportaje de The Clinic, el cual informó que Corfo realizó traspasos extraordinarios por más de $3,4 billones tras un requerimiento del Ministerio de Hacienda en 2023. En la nota se detalle, que una parte de los recursos son provenientes de los excedentes generados por la explotación del litio, pero que US$1.500 del total vinieron de la venta de activos financieros de Corfo.

Ante este contexto, el ministro Grau le bajó el tono al caso. “La polémica que ha existido a propósito de estos traspasos de Corfo al Tesoro es bastante artificial. Esto ha sido de manera totalmente regular y transparente”.

“Qué es lo que probablemente genera cierta duda y sorpresa, pero que es muy simple de aclarar. Es que, durante el año 2023, también 2022, el traspaso de Corfo al Tesoro fue por montos más grandes de lo que han sido otros traspasos históricamente. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, por una razón muy simple, porque había un precio muy alto del litio y por lo tanto habían ingresos muy grandes del litio que llegaron a Corfo, así como también había ingresos que llegaron directamente al Tesoro, y por lo tanto era natural que el Ministerio de Hacienda buscara utilizar esos recursos para justamente poder responder a las necesidades del país”, comentó Grau.

En esa línea, el ministro Grau apuntó que los gastos de los ingresos provenientes de Corfo se realizaron en el contexto de dar cumplimento a los recursos comprometidos para el presupuesto de la nación. “Quienes han señalado que por ejemplo en 2023, a propósito de esto, se habían gastado más recursos de lo que señaló, eso no tiene ningún asidero, sino que es probablemente desinformación o mala intención”, comentó.

“Otras personas han planteado que esto podría haber implicado una reducción del patrimonio de Corfo, eso tampoco es estrictamente cierto. Si uno toma el patrimonio de Corfo que existía, cuando nosotros asumimos el gobierno, es básicamente el mismo que existe actualmente, por una razón muy simple, insisto, porque efectivamente se sacaron más recursos, pero se sacaron los recursos que estaban existiendo de manera extraordinaria a propósito del precio más alto del litio”, agregó.

De esta forma, el ministro Grau descartó que los traspasos de Corfo al Ministerio de Hacienda sea motivo de una polémica: “Mi llamado en esto es a subir un poco la calidad del debate, a informarse mejor. Hay personas que han opinado. que son de oposición, que saben perfectamente bien que todo lo que se ha hecho es razonable. Si se les preguntara digamos a autoridades anteriores, que han estado en la dirección de presupuestos, probablemente, también tendrían una visión similar, así que para nosotros es bien sorpresivo (el caso)”.

Sobre la liquidación de US$1.500 millones de activos financieros de Corfo, el secretario de Estado comentó que, “el patrimonio en activos financieros estaba en torno a los US$ 160 millones. Si uno toma la situación a final del año 2024, ese patrimonio en activos financieros es US$ 1.500 millones. Por lo tanto, también en ese caso ha habido un aumento muy sustantivo. Y es normal, insisto, que cuando se tienen recursos y esos recursos no se retienen inmediatamente, esos recursos permiten comprar activos financieros, para que esa plata rinda en el corto plazo y después, cuando haya que venderlo, se venden esos activos financieros. No hay ninguna anomalía en aquí”.

“Todas las solicitudes que hubo caben dentro del marco de lo que he señalado, es decir, fueron recursos extraordinarios que se tuvieron a propósito del litio y la decisión del gobierno fue utilizar esos recursos en las necesidades del país”, agregó.

Grau califica de artificial la polémica por caso de traspasos de Corfo al gobierno y niega daño patrimonial

El secretario de Estado también reiteró el correcto y buen uso de los montos traspasados de Corfo: “Una irresponsabilidad fiscal no se dio ningún caso. Insisto, el año 2023, que es el que se refiere a este reportaje, se cumplió el nivel de gasto del país y además se cumplió la meta fiscal (...) la responsabilidad fiscal no está en cuestión en este caso”.

En detalle, y tras la consulta, el ministro Grau salió al paso de las críticas de la candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, quien acusó de liquidar el patrimonio fiscal: “Son críticas que la verdad yo me imagino que se basan en desinformación. Si la candidata presidencial quiere acceder a esa información, yo se la puedo mandar y ahí puede ver la evolución del patrimonio de Corfo”.

“El patrimonio de Corfo es hoy un patrimonio similar al que teníamos al inicio del gobierno y si, además, uno se centra en el patrimonio de los activos financieros, que es lo que ha estado en discusión, es básicamente un patrimonio que es 10 veces el valor que se tenía al inicio de Corfo”, agregó.