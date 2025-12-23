SUSCRÍBETE POR $1100
    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    La presidenta de la CPC, Susana Jiménez y de la Sofofa, Rosario Navarro, mostraron sus reparos a la propuesta del Ejecutivo. "Afectará el empleo", señalaron.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    MARIO TELLEZ

    El gobierno anunció que ingresará el proyecto de ley de negociación ramal o multinivel como la llama el Ejecutivo. La fecha prevista es el 5 de enero del 2026. Ante esta oficialización, los gremios empresariales levantaron la alerta y criticaron que se persista con una iniciativa que para ellos solo generará impactos negativos en el empleo.

    La presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, afirmó que “el anuncio es un guiño a su sector político, porque el plazo en que lo envía da cuenta de que el gobierno no espera que ese proyecto prospere”, indicó. No obstante, aseveró que “eso no quita que sea preocupante que se insista, ya que va en contra de fortalecer el mercado laboral, de generar más oportunidades de trabajo y reducir la tasa de informalidad”.

    Para Jiménez, “no hay ningún antecedente que permita prever que tendrá un impacto positivo en el empleo, sino que, todo lo contrario, puesto que afectará el ingreso al mercado laboral”.

    14 Octubre 2025 Enade 2025 Foto: Andres Perez 14 Octubre 2025 Enade 2025, en la imagen Susana Jimenez Presidenta de la CPC Foto: Andres Perez Andres Perez

    Pese a su rechazo a la propuesta, la presidenta de la CPC, sostiene que en caso de que se comience a discutir el proyecto en el Congreso, están disponibles para asistir. “Siempre tratamos de participa de los debates legislativos haciendo ver nuestras posiciones, porque creemos que esta iniciativa perjudica el desarrollo del país”.

    Una postura similar tiene la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, quien señaló que “el diagnóstico es claro y transversal: Chile enfrenta un desafío en empleabilidad y productividad. Con una informalidad que supera el 26% y un desempleo alto y persistente, cualquier reforma laboral debe enfocarse en generar más empleo formal y mejores condiciones para crecer”.

    Rosario Navarro, presidente de Sofofa

    Navarro añadió que “los costos laborales han aumentado sostenidamente como resultado de la agenda regulatoria, como el alza del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y el aumento de la cotización previsional, entre otros. En este escenario, impulsar un esquema de negociación colectiva multinivel o negociación ramal va en la dirección contraria. Esta es una discusión que mira al pasado, cuando hoy Chile necesita pragmatismo, flexibilidad y acuerdos que conecten con el futuro”.

    María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se sumó a las críticas: “Vemos con preocupación el proyecto de negociación colectiva ramal propuesto por el gobierno, ya que un modelo multinivel, tal como se ha planteado, no refleja la alta heterogeneidad del comercio y los servicios, donde conviven empresas de tamaños, productividades y realidades muy distintas”. En ese sentido, dijo que “el imponer condiciones comunes a nivel sectorial puede traducirse en mayores rigideces y costos, afectando especialmente a las pequeñas y medianas empresas, desincentivando la contratación formal y limitando la inversión”.

