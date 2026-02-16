SUSCRÍBETE
    Grenergy presenta nuevo proyecto fotovoltaico por más de US$200 millones en la Región de O’Higgins

    La iniciativa también considera la instalación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de ion-litio, además de la construcción de una línea de alta tensión de 5,43 km lineales, que se conectará a la Subestación Eléctrica Totihue.

    Olivia Hernández D. 
    Olivia Hernández D.
    Imagen referencial.

    La firma española Grenergy presentó un proyecto fotovoltaico que estima una inversión de US$227 millones.

    Según informó la empresa ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia), el proyecto llamado “Parque Fotovoltaico y Sistema BESS Chanqueahue” contempla la construcción y operación de un parque fotovoltaico con obras permanentes, el cual se ubicará aproximadamente a 10 kilómetros al surponiente de Rengo, en la Región de O’Higgins.

    “El proyecto contará con una potencia instalada de 180,24 MWp, con una potencia nominal de 150 MWn, el que a la vez estará compuesto por 271.040 paneles fotovoltaicos, y una capacidad de almacenamiento del sistema de BESS de potencia nominal de 150 MW y potencia peak de 177,36 MW con almacenamiento de 6,5 h”, precisaron desde Grenergy.

    Según la descripción del proyecto, los paneles solares estarán dispuestos sobre seguidores (trackers) horizontales de un eje, lo que alcanza una superficie de áreas de paneles de 188,39 ha aproximadamente, de las cuales 84,02 ha corresponderán a la superficie de intervención efectiva por estas obras.

    El objetivo del proyecto es generar electricidad a partir de energía solar, mediante la implementación de una central fotovoltaica, la cual generará energía eléctrica que será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Esta actividad, según describen desde la empresa, contribuirá al cumplimiento de las metas de descarbonización y la diversificación en la matriz energética nacional.

    Grenergy presenta nuevo proyecto fotovoltaico en la Región de O'Higgins. Fuente: Seia.

    La iniciativa también considera la instalación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de ion-litio, además de la construcción de una línea de alta tensión de 5,43 km lineales, que se conectará a la Subestación Eléctrica Totihue, ya existente y propiedad de un tercero.

    El cronograma de trabajo del proyecto consiste en 12 meses de fase de construcción, 35 años de fase de operación y 6 meses de fase de cierre.

    Para la fase de construcción se estima un requerimiento de mano de obra de máximo 600 trabajadores por mes, y un promedio de 400 trabajadores/mes. Durante la fase de operación, en tanto, contempla una mano de obra promedio de cinco trabajadores, con un máximo de nueve para las mantenciones. Finalmente, para la fase de cierre se estima un máximo de 400 trabajadores con un promedio de 200.

    Este no es el único proyecto de la española. La semana pasada, Grenergy cerró US$335 millones en financiamiento para los proyectos vinculados a Central Oasis, una iniciativa de energía solar y de almacenamiento que considera una inversión de cerca de 900 millones de euros y que se ubica en Chile, entre las regiones del Maule y del Biobío.

