Grupo CAP repite su escenario del 2023 y cierra el balance del 2024 con pérdidas

El Grupo CAP cerró 2023 con una pérdida de casi US$7 millones y en 2024 registró un escenario peor. Según reportó la firma a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma informó una pérdida de US$426,9 millones.

“Se explica principalmente por el impacto contable de la reestructuración en el segmento de producción de acero, derivados de la suspensión indefinida de sus actividades siderúrgicas, que totalizaron US$ 349,6 millones”, comentó la firma.

Ante este contexto de cifras negativas, la firma dijo que, “es importante precisar que en los estados financieros 2024, y su periodo comparativo 2023, se clasificaron como operaciones discontinuadas aquellas actividades relacionadas con la producción y comercialización de acero, y la suspensión de la operación siderúrgica de Huachipato”.

“Estamos convencidos de que las decisiones estratégicas que hemos tomado en el último tiempo, sumadas a las inversiones que estamos realizando para fortalecer y diversificar nuestro portafolio de negocios, se traducirán en un cambio en la tendencia de nuestros resultados financieros”, agregó el gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr.

Ante este contexto, el Ebitda fue de US$ 569,3 millones durante 2024, un 41,6% menos que en 2023 (US$ 974,5 millones). La firma lo atribuyó a un ”menor volumen despachado por Compañía Minera del Pacífico (CMP) y la tendencia a la baja en los precios del mineral de hierro. Este último efecto generó un mark to market negativo en el negocio minero de US$ 151 millones”.

En tanto, los ingresos de la firma durante el año pasado fueron de US$1.801,3 millones, una baja de 25% respecto al mismo periodo del 2023. “Los ingresos en el segmento de soluciones en acero fueron un 24,0% menor, principalmente como consecuencia de la exposición que tiene el grupo Cintac al sector de la construcción”, agregó la firma en su análisis razonado a la CMF.

Por su lado, y al cierre de 2024, el segmento de Compañía Minera del Pacífico (CMP), registró pérdidas de US$ -484,6 millones tras los US$ -385,5 millones registrados en 2023, “como consecuencia principalmente de la provisión de deterioro y costos de reestructuración de US$ 349,6 millones, que fueron reconocidos como operación discontinuada al 31 de diciembre de 2024″, explicó la firma.

En el segmento de soluciones en acero -compuesto por Cintac Chile; Tupemesa, Calaminon y Sehover en Perú; TASA en Argentina; y Promet en Chile y Perú- registró un pérdida de US$36,5 millones tras los US$ 30,4 millones reportados en 2023.

Por su parte, el segmento de infraestructura -que comprende a la compañía productora y distribuidora de agua desalinizada Aguas CAP, la de transmisión eléctrica Tecnocap y el terminal multipropósito Puerto Las Losas- registró una pérdida de US$ 36,5 millones tras los -US$30,4 millones de 2023.

Finalmente, la utilidad neta del segmento minero fue de US$ 70,0 millones, por debajo de los US$ 400,4 millones alcanzados en 2023.