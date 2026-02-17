Grupo Luksic duplica los dividendos que recibirá por Antofagasta PLC: más de US$400 millones

Minera de los Luksic se dispara en bolsa por el cobre.

El alza en el precio del cobre impulsó las ganancias de la compañía minera Antofagasta PLC en 2025, y con ello, la entrega de dividendos a sus accionistas y los controladores.

La firma, controlada por el grupo Luksic, comunicó que los ingresos aumentaron 30% respecto a 2024, llegando a US$8.620 millones, lo que se explica por los mayores valores del cobre y de los subproductos oro y molibdeno, junto con un aumento en las ventas de estos metales.

Con esto, las utilidades antes de impuestos ascenderían a US$3.159 millones, lo que significa un aumento de 53% respecto del ejercicio previo.

En tanto, el Ebitda de la compañía fue de US$5.202 millones, un 52% superior al registrado en el año anterior.

En su reporte, la firma destacó que generó impuestos por US$1.088 millones en beneficio del Estado, US$333 millones más que en el año 2024. Esto incluye US$301.9 por royalty minero, cifra que está por sobre los US$216,5 millones del 2024.

“Antofagasta PLC logró un Ebitda récord durante 2025, lo que fue el resultado de haber mantenido nuestra disciplina operacional, con costos de producción bajos, y de los mayores precios del cobre y de subproductos como el oro y el molibdeno, metales que también producimos”, señaló Iván Arriagada, presidente ejecutivo de Antofagasta PLC, mediante un comunicado.

Durante el 2025 la compañía invirtió cerca de US$3.700 millones en sus proyectos, especialmente en la nueva concentradora de Minera Centinela y en la ampliación de la planta desalinizadora y el nuevo sistema de transporte de concentrados de Minera Los Pelambres. Para este año 2026 se esperan inversiones por US$3.400 millones, sin incluir la decisión de inversión relacionada con Minera Zaldívar, que se definirá en los próximos meses.

Retorno a los accionistas

La fuerte alza en los resultados de la compañía también empujó la entrega de dividendos para los accionistas.

La empresa detalló que el directorio propondrá a la junta de accionistas la repartición de un dividendo definitivo de 64,6 centavos por acción, totalizando US$636,9 millones, “equivalente a una tasa de pago del 50% de las ganancias subyacentes”.

El retorno a los accionistas se descompone en 16,6 centavos pagados durante el primer semestre y los 48 centavos propuestos a la junta.

Los dividendos con cargo al ejercicio 2025 serán 105,7% superiores a los US$310 millones que se repartieron con cargo al 2024. Ello, además, duplicará los recursos a recibir por el controlador.

La familia Luksic controla Antofagasta PLC con el 64,89% de las acciones, a través de las sociedades Metalinvest Establishment y Kupferberg Establishment, controladas a su vez por Abaroa Foundation, que posee el 60,6%. En paralelo, Jean Paul Luksic, presidente de la compañía y cabeza del negocio minero del grupo, mantiene a través de Aureberg Foundation el 4,21% de la propiedad.

Esto implica que, de los US$636,9 millones que Antofagasta PLC repartirá, la familia Luksic recibirá US$412,8 millones, de los cuales US$385,96 llegarán al grupo, y US$26,8 millones a Jean Paul Luksic.

En 2025, con cargo al 2024, la familia recibió en total unos US$211,1 millones, de los cuales US$13,7 millones fueron a Jean Paul Luksic, y US$197 millones al grupo.