    Hapag-Lloyd, firma ligada al grupo Luksic, planea comprar una naviera israelí

    Según el medio Calcalist, Hapag-Lloyd se habría impuesto en la carrera por la naviera, donde participaron ejecutivos de la misma empresa y su competidora Maersk.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Phil Noble

    Hapag-Lloyd informó su intención de comprar la firma naviera israelí Zim Integrated Shipping Services Ltd.

    La empresa, fundada en Israel en 1945, había informado en diciembre del año pasado que recibió propuestas de diversas partes y que las estaba evaluando.

    “El consejo de administración de Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft confirma las negociaciones relativas a la adquisición de Zim Integrated Shipping Services Ltd”, dijo la compañía alemana en sus canales oficiales.

    Hapag-Lloyd está ligada al grupo Luksic a través de la Compañía Sud Americana de Vapores S.A. (CSAV), que pertenece al holding Quiñenco. En la sociedad de la naviera alemana, CSAV tiene el 30% de las acciones y es parte del pacto controlador, según detalla en sus canales oficiales.

    Sobre la operación, Hapag-Lloyd sostuvo que se encuentra en una fase avanzada para adquirir todas las acciones de su competidor israelí Zim.

    Sin embargo, la firma matizó que hasta la fecha no se ha firmado ningún acuerdo vinculante.

    “Aún no se han concedido las autorizaciones necesarias para la transacción por parte del consejo de administración y el consejo de supervisión de la compañía, así como por parte de los órganos corporativos competentes de las contrapartes contractuales”, explicó.

    La empresa también comentó que la operación “requiere el consentimiento del Estado de Israel en virtud de los derechos especiales establecidos en los estatutos sociales de Zim”.

    En este contexto, detalló que generó una alianza con FIMI Opportunity Funds, un inversor financiero israelí, para dar respuesta a las obligaciones legislativas, que buscan resguardar los intereses de Israel.

    Hapag-Lloyd no reportó el monto al cual asciende la oferta por su competidora con sede en la ciudad portuaria israelí de Haifa y que, desde 2021, cotiza en Wall Street.

    Sin embargo, el medio Calcalist informó que la operación superaría los US$2.500 millones. El medio también consigna que la propuesta de Hapag-Lloyd sería la ganadora.

    En diciembre pasado, Zim confirmó que recibió ofertas por la firma —entre estas de Maersk- y que una era de una empresa ligada a ejecutivos de la firma (Eli Glickman, director ejecutivo de Zim, y el presidente de la empresa Rami Ungar), pero, según la misma firma, “infravaloraba significativamente a la compañía”.

