Hermann González: “El rango de crecimiento de 2% a 3% tiene un sesgo al alza”

El coordinador macroeconómico de Clapes UC y socio de Valtin Consulting, Hermann González, tiene una mirada más optimista que la entregada por el Banco Central (BC) en su Ipom de diciembre. En su análisis resalta que el escenario base de crecimiento del PIB que entrega el ente rector no incluye los cambios que podría realizar el próximo gobierno y que podrían incidir alza en materia de actividad.

¿Cuál es la lectura general que hace del Ipom del BC?

-Es un informe que trae buenas noticias para el país y está caracterizado por un tono cuidadosamente optimista. Después de años de fuerte incertidumbre interna y externa, este Ipom muestra que las condiciones internacionales han evolucionado mejor de lo previsto, que el precio del cobre se proyecta más alto para los próximos años y, en ese contexto, nuestra economía crecerá más de lo proyectado en septiembre.

¿A qué responden estas mejores perspectivas?

-Esta mejora de las proyecciones viene acompañada de un alto dinamismo de la inversión, especialmente en su componente importado. Al mismo tiempo, la inflación bajó más rápido, permitiendo que el BC redujera la tasa de política monetaria en la reunión de este martes. El escenario base para la economía chilena es positivo, pero el informe no escatima en recordarnos que el balance de riesgos en el escenario internacional sigue sesgado a la baja.

¿Suscribe el aumento en las estimaciones de expansión de la economía para el próximo año?

-Lo suscribo. Con la información que tenemos hoy, la posibilidad de que la economía crezca el próximo año sobre el potencial es alta. Esa es a mi juicio la lectura que se debe hacer de este ajuste. Esto tiene que ver, en primer lugar, con mejores condiciones internacionales: un mayor crecimiento de los socios comerciales, elevados términos de intercambio y mejores condiciones financieras. En el ámbito interno, la inversión se ha seguido revisando al alza y las expectativas económicas de los agentes a un año plazo han aumentado de forma significativa, hasta niveles que no se veían desde hace 7 u 8 años. La última vez que vimos estos niveles de expectativas fue a fines de 2017 y la economía creció 4% en 2018.

¿Eso incluye la posibilidad de que el crecimiento pueda superar, incluso, el 3% en 2026?

-Estas proyecciones aún no consideran las potenciales medidas que tomará el próximo gobierno para impulsar el crecimiento económico, por lo que, en mi opinión este rango de crecimiento de 2% a 3% tiene un sesgo al alza.

En lo que respecta a la inflación, ¿hace bien el BC al esperar que esta llegue a 3% en el primer trimestre de 2026?

-En el Ipom de septiembre, el BC esperaba que la inflación convergiera a la meta en el tercer trimestre del próximo año. La nueva proyección significa un cambio significativo respecto de lo previsto hace solo tres meses y es una de las principales novedades de este informe. La proyección no parece optimista. Las bases de comparación de inicios de 2025, sumadas a la rebaja de tarifas eléctricas de enero y el menor tipo de cambio, entre otros factores, permitirán que la inflación interanual converja rápido a la meta si no hay grandes sorpresas durante los próximos meses.

¿Se acabaron las bajas de la tasa de interés, según el último mensaje del BC, o no necesariamente?

-No necesariamente. La tasa actual de 4,5% se ubica en la parte alta del rango de valores considerado neutral. Esto quiere decir que hay pocos espacios para bajas adicionales, pero no se puede descartar que siga bajando. De hecho, con la inflación convergiendo a 3% y fluctuando en torno a esa meta, lo más razonable es que la tasa baje hasta 4,25% y ahí se estabilice.