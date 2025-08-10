SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Héroes

Gonzalo RestiniPor 
Gonzalo Restini
Foto: Jorge Loyola/Aton Chile

“We can be Heroes, just for one day“. David Bowie

Hace pocos días hemos tenido un accidente terrible. Una tragedia que nos reconecta con nuestro ADN minero y nos recuerda, entre lágrimas, que somos un país minero. Volvemos a admirar a los miles de compatriotas que trabajan en minería y a dimensionar los riesgos que aún corren. Como parte de las compañías mineras. Como contratistas o proveedores. Emociona como nuestra comunidad se vuelve a unir. Pero también resulta muy duro que sea necesaria una tragedia como esta para que eso ocurra.

La minería ha estado bajo asedio. Hasta hace poco tiempo la parte más “woke” de nuestra izquierda la despreciaba. “La economía extractivista” decían, como refiriéndose a una etapa de desarrollo inferior. Con una mirada abiertamente despectiva, pensaban la minería como algo que superar, una cosa como del siglo pasado. Sucia. Antimedioambiente. Sepia. Con olor a tierra. Rústica y rocosa. Nada que ver con los bits and bites de nuestros días. Lejos de Escandinavia, que tanto les mata: Rubia, rica, gélida e igualitarista. A miles de kilómetros de nuestros desiertos y sus vientos. De nuestros mineros y mineras de rostros curtidos al sol. Lejos de los miles de kilómetros de túneles, devenidos en trágicas tumbas, de El Teniente. “Deberíamos hacer baterías de Litio” decían a coro. Ese era gran plan, el resumen de todas las ideas brillantes. “Avanzar en la cadena productiva “. “ Invertir en I + D” “Agregar tecnología”. Le daban como bombo en fiesta a una idea sin ningún sustento de racionalidad económica. Pero daba lo mismo. Los eslóganes del desarrollismo de los años 60 sonaban bien aunque fueran una cabeza de pescado.

Yo soy parte del sector minero : Trabajo y emprendo en él. Y siempre me molestó ese discursillo. Por rancio. Por ignorante. Por displicente. Tras él hay un desprecio, una falta de gratitud y respeto, ni siquiera encubiertas, por quienes trabajan en minería. Muestra que no tienen idea cómo la minería es sofisticada ni cuánto invierte en tecnología. Que no conocen el sistema emprendedor de proveedores que se ha desarrollado a su alrededor. Que no dimensionan que representa el 15% del PIB. Y no reparan que, si se considera su impacto en el comercio, la construcción y los servicios, llega a un 20%. Que olvidan cómo ha permitido a las casi 300.000 personas que trabajan directamente en ella progresar y acceder a niveles de vida radicalmente mejores. Que no saben que, si se consideran los empleos indirectos, casi 1 millón de personas dependen de ella.

Pues, por esas casualidades locas que a veces se dan en la vida, a gran parte de esos críticos, que despotricaban contra el extractivismo en Twitter, en Instagram y en Tik Tok , que predicaban a los 4 vientos cosas tan descabelladas como la Teoría del Decrecimiento, les tocó hacerse cargo del país. Después de “habitar el cargo”, como les gustaba decir, les costó, pero al final, les cayó la teja. Cacharon, cuando asumieron el 2022, que un 20% de la recaudación tributaria era derivada de la minería. Y que les llegaron USD 5.000 milloncitos el 2023 de recaudación por SQM. Corrieron para armar el deal Codelco- SQM. Y lo mostraron como uno de sus principales éxitos, a pesar de que hoy esté en cuestionamiento. Se dieron cuenta de que Chile roncaba en el mundo por su cobre. Y por su litio.

La minería es una de las pocas actividades humanas que será potenciada por el IA en lugar de ser amenazada. Los data centers que la procesan necesitan cobre a chorros. Un AI hyperscale data center para alojar tecnologías intensivas como GPUs de alto rendimiento, requiere 200 toneladas de cobre para la construcción de su infraestructura eléctrica y de refrigeración. Un data center normal usa 20 toneladas. Habrá una explosión de consumo en los próximos años. Los autos eléctricos, por otro lado, usan hasta 8 veces más cobre que uno normal. Y se mueven con las dichosas baterías de litio, que tanto aman los decrecedores. Esos son los fundamentos del mundo que viene. Increíblemente, hay un país que tiene las piezas maestras del puzzle. Chile está parado sobre una mina, no de oro, sino de los elementos clave que harán posible la superinteligencia y la electromovilidad: cobre y litio. Y tenemos miles de compatriotas que nos ayudan a explotarlos. Ojalá no necesitáramos una tragedia para recordarlo. Para volver a sentirnos orgullosos de nuestra condición de país genéticamente minero. Para agradecer todos los días a nuestros héroes -los vivos y los que ya se fueron- por ayudarnos a construir el futuro: un país más próspero y un mundo mejor.

Más sobre:OpiniónColumnaMineros

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Detienen a 11 personas en mall de Puerto Montt por venta de productos falsificados

Diego Hernández: “Lo peor sería una paralización prolongada”

La crisis del empleo que el gobierno no vio venir

El método de Pérez Pallares en la campaña de Matthei

Piñera en jaque: El relato no contado de su segunda administración

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
Crítica de discos: Bruce Dickinson decepciona, Billy Joel brilla y Roger Waters es colosal

Crítica de discos: Bruce Dickinson decepciona, Billy Joel brilla y Roger Waters es colosal

4.
Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

5.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Servicios

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Lo que tienes que saber esta semana: Domingo 10 de agosto

Lo que tienes que saber esta semana: Domingo 10 de agosto

Detienen a 11 personas en mall de Puerto Montt por venta de productos falsificados
Chile

Detienen a 11 personas en mall de Puerto Montt por venta de productos falsificados

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco
Negocios

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Diego Hernández: “Lo peor sería una paralización prolongada”

Héroes

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?
Tendencias

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

Metro de Santiago inaugura experiencia inmersiva de El Principito en estación Baquedano

Por qué la reunión con Trump es clave para Putin y los objetivos de Rusia en Ucrania

Lo que la FIFA le deja a Chile como legado del Mundial Sub 20
El Deportivo

Lo que la FIFA le deja a Chile como legado del Mundial Sub 20

A fondo con Nicolás Jarry: “Desperté un día y no podía abrir los ojos; me llevaron en brazos a la clínica”

La Roja del Básquetbol arrasa en el Preclasificatorio al Mundial con un aplastante triunfo ante El Salvador

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York
Cultura y entretención

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Benjamin Netanyahu: En Israel crecen las críticas contra el premier por Gaza
Mundo

Benjamin Netanyahu: En Israel crecen las críticas contra el premier por Gaza

Detienen a banda que traficaba personas en la frontera entre Chile y Perú

Asamblea Nacional venezolana denuncia que nuevas medidas de EE.UU. contra Maduro alentarían la violencia

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?