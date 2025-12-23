Histórica firma de gasfitería Nibsa es comprada por la chilena Hoffens y se anuncian despidos

Los accionistas de Nibsa aprobaron la oferta de compra de Hoffens, una propuesta que ya había sido aprobada por el directorio en noviembre de este año.

Nibsa es una empresa chilena dedicada a la venta de productos de gasfitería enfocada en el agua, fundada en 1945 y propiedad de la familia García Ortiz, según da cuenta la memoria 2024. Entre sus clientes están Easy, Sodimac, Aguas Andinas y Comercial Larraín.

Sobre la operación, aprobada por los accionistas que representan el 86,19% de la firma, considera la venta de los activos de la firma por $2.300 millones, “considerando el valor contable de los inventarios al 31 de octubre de 2025, el cual fue ajustado según los criterios acordados por las partes”.

“La transacción generará una pérdida para la sociedad, que se estima en $677 millones, según el valor contable del inventario al 31 de octubre de 2025″, agregó la firma en el hecho esencial informado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Otro de los detalles de la transacción es que un 20% del monto a pagar se entregará al momento de firmar el contrato de venta; un 20% una vez se hayan cumplido determinados requisitos acordados por ambas partes; y el restante 60% del precio, en ocho cuotas mensuales.

La firma también explicó que la oferta contempla la compra de las mercaderías en tránsito y las mercaderías en producción que la sociedad recibirá en los próximos meses, cuyo valor se estima en un poco más de US$1 millón.

De cara al público, la operación significa que Nibsa “cesará sus operaciones comerciales destinadas a la comercialización de productos en el mercado”.

Ante este contexto, se explicó que “prontamente pondrá término a los contratos de trabajo de una parte importante de su personal. Se estima un costo aproximado de $500 millones, en términos de finiquitos”. De acuerdo con cifras de la empresa, en su canal de LinkedIn, la empresa llegaría a cerca de 200 empleados.

Al tercer trimestre de este año, Nibsa reportó ingresos por $4.399 millones, una caída de 7,7% respecto al mismo periodo del año pasado. En términos de resultados del ejercicio, la firma reportó pérdidas por $344 millones, un cambio respecto a las ganancias de $135 millones registradas en el mismo lapso de 2024.

Según la memoria 2024, la firma posee oficinas comerciales y administrativas en la comuna de La Florida y un centro de almacenamiento y distribución.

En 2018, la firma había anunciado el cierre de su planta productora ubicada en la comuna de San Joaquín.

La compradora

Hoffens es una empresa chilena fundada en 1972, dedicada a los productos de conducción de fluidos y canalización eléctrica de plásticos.

La firma cuenta con una planta productiva en Maipú y un centro de distribución, según explican en sus canales oficiales.