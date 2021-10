Hortifrut fortalece presencia en Europa tras adquirir a uno de los mayores comercializadores de berries

Hortifrut llegó a un acuerdo para adquirir el 100% de la empresa europea productora de arándanos y berries Atlantic Blue, por un monto que asciende a casi US$280 millones. Ambas compañías mantenían una sociedad productiva y de comercialización desde el año 2000.

La operación implica una inversión de 241 millones de euros, equivalentes a casi US$ 280 millones. 24 millones de euros fueron pagados el 30 de septiembre de este año. 72,3 millones serán pagados a Atlantic Blue cuando culmine la transacción, lo que podría ocurrir a fines de noviembre. El saldo se abonará en 10 cuotas anuales iguales, dijo Hortifrut en un comunicado.

La compra de la empresa española va a permitir que Hortifrut -firma productora de arándanos, cerezas, frambuesas y otros- aumente en un 20% sus campos productivos, ya que sumará casi 850 hectáreas distribuidas en los tres países donde opera Atlantic Blue. De ellas, 400 hectáreas están en España y 248 en Marruecos, a lo que se suma el 50% de 400 hectáreas que ya se consolidan en Olmos, Perú.

La adquisición de las hectáreas en Marruecos le permitirá a la empresa completar el suministro de arándanos propios durante todo el año a Europa. Junto con la producción de frambuesas que ya produce en ese país y en Portugal, la firma cierra el círculo del abastecimiento de toda la categoría de berries para sus clientes europeos durante todo el año.

Además de los campos e instalaciones productivas de Atlantic Blue, la transacción incorpora la planta de proceso SAT y la consolidación del 100% de la plataforma comercial Euroberry, con ventas cercanas a los $200 millones de euros, así como también la plataforma de desarrollo de variedades de arándanos y cerezas de Atlantic Blue alrededor del mundo.

“Estamos muy entusiasmados porque este es un paso significativo para potenciar nuestro crecimiento en Europa, el segundo mercado más importante del mundo para los berries frescos. Sin duda, esta es una de las adquisiciones más relevantes y estratégicas en la historia de Hortifrut y nos permitirá fortalecer nuestra posición de liderazgo en la industria global de berries”, dijo Juan Ignacio Allende, gerente general de la compañía.

Hortifrut tiene operaciones en Chile, Perú, México, China, Brasil, Ecuador, Colombia, Estados Unidos, España, Marruecos y Portugal . En 2020 logró utilidades por US$54 millones, debido en parte a un alza de precios, una mejora en el mix de producción y la consolidación de sus operaciones en Perú. En los primeros tres meses de este año, la agrícola logró ganancias por US$17,75 millones.

Estos resultados se explican principalmente por los mejores retornos de las operaciones de la compañía en México y China.

La empresa fue fundada en 1983 por Víctor Moller. En los últimos años no ha parado de sellar acuerdos para aumentar su presencia internacional. En 2012 la compañía ingresó a la Bolsa de Santiago con un valor bursátil de US$ 226,7. A principios de 2020 ese valor había crecido a US$ 711,2 millones.

La productora agrícola tiene alianzas productivas en 10 países y trabajan con más de 800 productores a nivel internacional para poder abastecer a sus más de 500 clientes a nivel global.