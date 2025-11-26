HP anuncia despidos masivos en todo el mundo por foco en la inteligencia artificial

El fabricante de PC e impresoras HP espera despedir cerca del 10% de su planta al año fiscal 2028, lo que significaría un recorte entre 4.000 y 6.000 empleos a lo largo del mundo. Un anuncio que se dio en el contexto del reporte de resultados trimestrales que no cumplió las expectativas del mercado.

Los recortes darán lugar a unos US$650 millones en gastos de reestructuración, unos US$250 millones de ellos en el ejercicio fiscal 2026, que comenzó el 1 de noviembre, dijo la compañía el martes en un comunicado. En total, será un ahorro bruto de US$1.000 millones anuales como resultado de los recortes.

El ahorro procederá de la aplicación por parte de HP de herramientas de IA en áreas como el desarrollo de productos, la atención al cliente, las ventas y la fabricación, según declaró y consignó Bloomberg en Línea en una entrevista el consejero delegado de HP, Enrique Lores. “Es algo que tenemos que hacer para asegurarnos de que la empresa sigue siendo competitiva”, dijo.

“De cara al futuro, estamos tomando medidas decisivas para mitigar los recientes obstáculos en materia de costes e invirtiendo en iniciativas basadas en IA para acelerar la innovación de productos, mejorar la satisfacción del cliente e impulsar la productividad. Confiamos en que estas medidas fortalecerán nuestra base y nos posicionarán para el crecimiento a largo plazo”, declaró Karen Parkhill, directora financiera de HP Inc.