Huelga de trabajadores de Finning en Antofagasta llega a su fin tras acuerdo y labores se retoman este lunes

El sindicato n°2 de la empresa proveedora Finning Chile logró un acuerdo tras cinco días de movilizaciones y depuso la huelga, hecho que fue confirmado este sábado por la Dirección Regional del Trabajo de Anfogasta (DT).

Las movilizaciones comenzaron el 20 de enero y en estas participaron cerca de 200 trabajadores del sindicato en distintas partes del país.

En un comunicado del colectivo, entregado a las bases, felicitaron a los huelguistas e indicaron que “hicieron historia”.

“Saquémonos el sombrero por los que estuvieron en Iquique, en Calama, en P1, en La Negra, en Coquimbo, en Copiapó, en candelaria y en Punta Arenas, porque gracias a ellos, todos podrán verse reivindicados”, decía el texto.

Dentro de los acuerdos que lograron tras una negociación de varias horas se destaca:

Bono de término de $14.500.000 para todos, el cual se pagará en 10 días hábiles.

Aumento de sueldo base para todos de $105.000 , a partir de febrero.

Igualdad y equidad de beneficios.

Pago de los días de huelga.

También anunciaron que el día lunes 26 de enero “ se reinician las labores de todos ”.

Finning es una empresa distribuidora de maquinaria Caterpillar, que provee excavadoras, retroexcavadoras y cargadores a empresas de distintos rubros en el país.

Además, la huelga bloqueó parcialmente el camino a las faenas mineras de la región, conocido como “ruta de la minería”, situación que afectó a varias empresas, entre ellas BHP dueña de la mayor parte de Minera Escondida, la más grande en extracción de cobre del país.

Las manifestaciones se habrían dado luego de que el proceso de negociación colectiva reglada no alcanzara un acuerdo tras la mediación obligatoria de la DT.