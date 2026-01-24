El 2025 terminó con una recomposición o rebaraje de fuerzas en materia de flujo migratorio laboral, ya que los ciudadanos bolivianos desplazaron a los venezolanos.

Desde 2017 los ciudadanos venezolanos lideraban en la entrega de este visado para poder trabajar en Chile, pero sostenidamente durante los últimos años irrumpió con fuerza la presencia de la fuerza laboral boliviana.

Una clara señal de esto fue lo registrado ya al cierre del primer semestre del 2025 cuando las cifras del Servicio Nacional de Migraciones arrojaron que los ciudadanos bolivianos encabezaron la lista de este tipo de visas. Esa tendencia se consolidó al cierre del año pasado.

De acuerdo al informe del Servicio Nacional de Migraciones, en 2025 se entregaron 196.933, lo que se traduce en un alza de 102% en comparación a las 97.419 visas entregadas en 2024.

Del total de permisos para trabajar, en 2025, el 60% fue para bolivianos, totalizando 116.828 visas otorgadas, seguido por Venezuela que bajó al segundo lugar con 24.609, representando el 12,5%.

Luego están Colombia con 13.707 (7% del total) y Perú, 10.432 que representa el 5,3% del total de visados.

Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El factor Bolivia

De acuerdo al análisis del Servicio Nacional de Migraciones, los permisos otorgados a personas provenientes de Bolivia se multiplicaron por 4,3 en relación a 2024 y por 14 si lo comparamos con 2023. Esta variación explica gran parte del alza general respecto de los años anteriores. “Hoy, las visas a nacionales de Bolivia representan el 90% del crecimiento total de visas laborales otorgadas entre 2024 y 2025. El 10% restante se distribuye principalmente entre peruanos, argentinos y colombianos”, puntualizan desde esa entidad.

Para Migraciones, este aumento se explica por dos factores: el primero es por los acuerdos migratorios que se han alcanzaron con Bolivia en 2023 y 2024, que establecen la gratuidad de la residencia Mercosur y “una tramitación oportuna y prioritaria, como contramano a la aceptación por parte de Bolivia de reconducciones de personas de terceros países que sean sorprendidos intentando ingresar irregularmente a Chile”.

El segundo factor presente es de orden laboral. “Responde a la creciente demanda, por parte del sector agrícola, de fuerza de trabajo boliviana complementaria a la nacional, para completar las vacantes generadas”, puntualizan desde el Servicio de Migraciones. Ahora bien, en la vereda opuesta está el caso de los venezolanos. “Entre 2024 y 2025 una baja del 11,3% en las visas laborales otorgadas a personas provenientes de Venezuela”, puntualiza el análisis.

El director del Servicio de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, explica que “el 2023, las visas otorgadas a trabajadores bolivianos representaban el 11,8% del total de este tipo de visa. Ahora, en 2025, representan el 60%. Esto muestra una dimensión clave del cambio profundo que ha experimentado la migración hacia nuestro país, pasando de una crisis migratoria centrada en el ingreso irregular de venezolanos, a una migración regular boliviana que contribuye al desarrollo económico del país”, puntualiza la autoridad.

La visión de los expertos

Rodrigo Sandoval, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, afirma que “estas cifras revelan, ante todo, un cambio silencioso, pero estructural en el patrón migratorio hacia Chile. No estamos frente a una migración de crisis ni ante un fenómeno desordenado, sino frente a una migración laboral funcional, territorialmente localizada y estrechamente vinculada a sectores productivos específicos”.

En ese contexto, el también académico de la Universidad de Chile añade que “el alza observada no expresa una presión migratoria inesperada ni una pérdida de control, sino el resultado lógico —y poco habitual— de una política pública que reconoce una realidad preexistente y decide actuar frontalmente sobre ella, y no de manera evasiva”. Y menciona que “aunque ello haya ocurrido, muy probablemente, bajo presión gremial, no deja de ser relevante desde el punto de vista del diseño de política pública”.

La académica de la Universidad de Tarapacá, Carolina Stefoni, complementa el análisis y menciona que “la migración boliviana no es una sorpresa, viene creciendo ya desde hace un tiempo en el país, asociado a los ciclos de la agricultura, asociado a las demandas laborales, pero tiene una explicación también, o sea, el aumento de las visas laborales, el factor que incide en eso es el acuerdo que se hizo con Bolivia en el 2023, que eliminó el arancel para las visas, es una visa Mercosur”.

¿Y la baja venezolana?

En la otra cara del balance de las visas, Sandoval plantea una explicación: “Chile ha ido perdiendo atractivo como destino viable para esta población por tres razones centrales. Uno, el endurecimiento de los requisitos de ingreso y regularización, sin la habilitación de vías alternativas realistas; dos, la saturación del mercado laboral informal, que sigue siendo el principal espacio de inserción ante la limitada capacidad institucional para el reconocimiento de títulos y competencias, especialmente en áreas urbanas de servicios. Y, finalmente, el desplazamiento del flujo hacia otros países de la región, donde los costos de entrada resultan comparativamente más bajos o donde las redes migratorias venezolanas se encuentran más consolidadas”.

Stefoni añade que “si es que va a bajar o subir la migración venezolana es una pregunta en desarrollo. Va a depender mucho de cómo sean las situaciones en Venezuela, si es que se logra una mayor estabilidad, crecimiento económico, pero esos son procesos de mediano y largo plazo. Si es que la situación se vuelve más difícil en términos de seguridad, en términos económicos, es probable que siga creciendo la migración”.