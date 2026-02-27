SUSCRÍBETE
    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos

    La compañía tuvo un saldo negativo de US$44,8 millones versus las ganancias de US$2,2 millones anotadas en 2024.

    Por 
    Patricia San Juan
    Iansa cerró el 2025 con pérdidas y caída en sus ingresos.

    Empresas Iansa cerró el 2025 con pérdidas por US$44,8 millones versus las ganancias de US$2,2 millones anotadas en 2024, resultado que se vio impactado por el reconocimiento de deterioros contables y ajustes extraordinarios por US$40 millones.

    La compañía detalló que dichos impactos incluyen principalmente US$15,7 millones asociados a ajustes en activos por impuestos diferidos vinculados a pérdidas tributarias estimadas como no recuperables; US$12,1 millones por ajuste en propiedades, plantas y equipos, destacando US$ 6,3 millones correspondientes a activos en desuso asociados a la ex planta de jugos en Molina y US$5,4 millones por diferencia entre valor comercial y valor libro del negocio de Mascotas (incluyendo inventarios); y US$4,2 millones por ajustes de inventarios, incluyendo el reconocimiento de repuestos no utilizables en la planta de Chillán por US$2,1 millones.

    Además incorporan US$4 millones adicionales por aumento de provisiones asociadas a contingencias; y US$4 millones por constitución de provisiones derivadas de revisiones de criterios contables.

    Ingresos

    En tanto los ingresos ordinarios consolidados cayeron 8,1% a US$519,0 millones en 2025 por disminuciones en los segmentos Azúcar y Otras Marcas Iansa; y Pulpas, Pastas y Jugos.

    En 2025 el precio internacional del azúcar refinada bajó 16,5% a un promedio de US$480 por tonelada (Londres N°5). Sin embargo, la compañía precisó que esta disminución no se refleja 100% en los resultados al cierre del ejercicio debido a que la estrategia de cobertura se realiza con 6 a 12 meses de anticipación.

    En el caso de la pasta de tomate, el precio promedio exportado de Chile de enero a noviembre de 2025 fue de US$1.170 por tonelada, un 22,7% menor a 2024.

