Incendios en Ñuble y Biobío: Más de 500 siniestros han sido denunciados ante las compañías de seguros

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó un nuevo balance de los siniestros reportados ocasionados por los incendios que afectaron principalmente a las Regiones de Biobío y Ñuble a partir del 17 de enero de 2026.

En el caso de las compañías de seguros generales, al 20 de febrero se han denunciado un total de 524 siniestros de cuales 506 corresponden a las Regiones Biobío y Ñuble.

De los 524 siniestros denunciados ante las compañías de seguros generales entre el 17 de enero y el 20 de febrero de 2026, 328 fueron denunciados por afectación de viviendas, 102 casos de daños a vehículos, y otras 94 denuncias por daños a otros bienes.

Procesos liquidados

La CMF precisó que a más de un mes de transcurrida la emergencia, del total de 524 siniestros denunciados el 62% ya se encuentran liquidados. En términos de montos, los siniestros denunciados ante las compañías de seguros generales, al 20 de febrero de 2026, acumularon un monto liquidado total que asciende a $10.237.127.000 aproximadamente.

En el caso de las compañías de seguros de vida, se han registrado 34 denuncias de siniestros, de los cuales 33 se encuentran liquidados con pago. De estos 26 siniestros corresponden a la Región del Biobío y 8 a la Región de Ñuble.

La CMF recordó que pueden revisar en línea si cuentan con seguros en la plataforma Conoce tu Seguro disponible en su sitio web (www.cmfchile.cl).