SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Industria del hidrógeno verde acepta pagar 1% de su inversión a Magallanes, pero pide más plazo

Esto en relación al proyecto de fomento al hidrógeno verde ingresado por Hacienda que considera un sistema tributario especial para la Región de Magallanes. El director del gremio de hidrógeno verde H2 Chile, Marcos Kulka, dice que “hay que poder evaluar la ley en su conjunto, porque son para zonas distintas y fines distintos”, y que “todo lo que está asociado al incentivo a la demanda local, ha sido bien recibido por los proyectos”.

Matías VeraPor 
Matías Vera
Hidrogeno verde

Hace unas semanas, el Ministerio de Hacienda ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que busca fomentar la industria del hidrógeno verde (H2V). Cuando entró, fue bien recibido por la industria, pero con los días fueron surgiendo críticas en torno a la idea de Magallanes de que se pague un impuesto antes de que el proyecto esté operando.

Sobre este punto, el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile), Marcos Kulka, dijo a Pulso que “hay que evaluar la ley en su conjunto, porque son para zonas distintas y fines distintos”, y que “todo lo que está asociado al incentivo a la demanda local, ha sido bien recibido por los proyectos”.

El texto legal contempla dos ejes centrales: un beneficio tributario y un marco tributario especial para productores de H2V de la Región de Magallanes.

El primer beneficio, de carácter transitorio, consiste en un crédito contra el Impuesto de Primera Categoría (IDPC), al que podrán acceder las empresas que compren a productores locales hidrógeno verde (H2V) o alguno de sus derivados, como amoníaco o metanol, por un monto total de hasta US$2.800 millones. El crédito, que se aplicará exclusivamente a la primera compra, se aplicará por cada kilogramo de H2V adquirido, calculado según el valor del beneficio establecido (en dólares por kilogramo o su equivalente). Se contempla que entre 2025 y 2030 se lleven a cabo seis licitaciones para la adjudicación de este crédito tributario.

La segunda parte, habla de un marco tributario especial y uniforme para los productores de H2V que se instalen en la región austral, donde hoy coexisten tres regímenes tributarios diferentes y la idea es corregirlo. Así, estos productores quedarán exentos del Impuesto de Primera Categoría, prohibirá bonificaciones adicionales asociadas a su actividad, tendrán derecho a solicitar la exención de IVA en la importación de bienes de capital y podrán postular y adjudicarse el beneficio transitorio anterior. Pero estarán obligadas a contribuir al desarrollo regional, con un pago anticipado del 1% de la inversión prevista en la iniciativa que debería efectuarse dentro del mes siguiente a obtener la Resolución de Calificación Ambiental de su proyecto. 

Este último punto es el que genera controversia, dado que con lo millonarias que son las inversiones previstas, obligaría a pagar elevados montos de tributos sin que siquiera se haya vendido un átomo de hidrógeno verde.

“Lo que pasa es que el proyecto de ley incorporó este capítulo de Magallanes y, la verdad, es que para la región se ve que tiene que ser perfectible en varios temas, como el anticipo del 1%”, plantea Kulka, quien apunta al momento en que se debería pagar este monto.

“Las empresas no es que no estén disponibles para contribuir con ese 1% de los activos a la región, sino que el momento de cuándo se contribuye. Hoy día se le está pidiendo, aprobada la RCA y al mes siguiente generar ese aporte que pueden ser US$160 millones en un proyecto o US$110 millones en otro. Y lo que se está diciendo es aplazar para cuando el proyecto esté generando ingresos para poder pagarlo”, sostiene.

Ahora. Kulka plantea una duda adicional respecto a a política tributaria que afecte a los proyectos.

Dado que Magallanes tiene tres sistemas distintos de impuestos y que la propuesta de ley intenta homologarlos, Kulka señala que “podría ser bastante sensato que a las empresas se les sugiera optar por qué tributo acogerse, porque puede ser que hoy día estén en una zona donde los beneficios tributarios son mucho mayores a los que incorpora este nuevo proyecto de ley. Entonces lo del 1%, atrasarlo y en esta otra parte que trata de homologar los sistemas, darle la opcionalidad de acogerse a cuál de los sistemas tributarios que hoy día les rige se podrían acoger”.

Desafíos de la industria del H2V

La escasez hídrica no ha afectado tan solo a la zona norte y central, también ha repercutido en regiones como Magallanes, que hace dos años se le decretó de forma histórica como zona de escasez hídrica. Rafael Palacios, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso (Acades), pone este punto en la conversación con Pulso.

Sobre los proyectos de hidrógeno verde en esta región, dice que “lo que tenemos que aportar es disponibilidad de agua, y en ese sentido lo que estamos nosotros pensando es tratar de generar clúster de proyectos de forma tal de que puedan ser abastecidos de agua desalada, con una o dos plantas, y ojalá multipropósito con infraestructura compartida”.

Esto, con tal de “tratar de salir del modelo de que cada proyecto tenga su propia desaladora y poder generar interconexiones, sistemas de transporte de agua que permitan abastecer a los proyectos existentes y a los futuros, con una capacidad instalada superior que la específica de cada proyecto”.

Por su parte, Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, dice que el Gobierno ha tenido voluntad proactiva al desarrollo de proyectos, aunque “muchas veces esa voluntad que vemos de la Presidencia y de algunos ministerios no conversa mucho con la voluntad de algunos funcionarios que a nivel local tienen que tomar decisiones para que los proyectos se materialicen”.

Villarino observa sobre este punto que “hay una desconexión, y vemos más opositores que promotores de determinados proyectos que el gobierno central y que los ministros quieren promover. Ahí es donde hay que tratar de romper una especie de contradicción vital que tienen algunos grupos políticos”.

Desde la experiencia minera, el presidente del Consejo Minero señala que para la industria del H2V “hay que tener una cuota de resiliencia importante. Esto uno lo ve en una industria que es cíclica, que tiene periodos de buenos precios, períodos de malos precios, en que hay momentos políticos más complejos y menos complejos".

Concluye afirmando que este sector “tiene que tener una mirada de largo plazo, no son miradas cortas. Estas son industrias donde no se está especulando para ganar mucho dinero en el corto plazo, sobre todo en el hidrógeno, la minería también, creo que son miradas de largo plazo, que están haciendo un aporte a cambios estructurales en el mundo. La minería lo es, el hidrógeno verde también lo es, son cambios estructurales muy potentes”.

Lee también:

Más sobre:Hidrógeno VerdeH2VNegociosPulsoImpuestos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“No somos continuidad de este gobierno”: las razones del comando de Jara para tomar distancia de Boric

Matthei niega descuelgues en Chile Vamos en favor de Kast: “Hace dos años que no hablo con ellos. Nunca estuvieron acá”

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza

Sex Pistols suspende su show en Chile

Retrasos y ajustes: la polémica en torno al Premio Municipal de Literatura y los Juegos Literarios Gabriela Mistral

La “oficina movil” de Kast: el nuevo diseño en terreno del republicano para posicionarse

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

Carolina Tohá pone fin a su enclaustramiento político y participa en actividad con candidatas al Congreso

3.
Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

Evelyn Matthei relanza campaña presidencial con fuerte presencia del piñerismo y con llamado a votantes del Rechazo

4.
La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

La desconocida historia de 20 miembros de la FACH que pidieron no realizar misión por supuesto mal estado de un avión

5.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

En qué sectores de Santiago llueve hoy, según el pronóstico del tiempo

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

La historia detrás de la carta de la niña en Bajos de Mena (y los relatos de sus compañeras)

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Servicios

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Cuándo es el partido de Chile contra Brasil y quién transmite por TV

Confirman fecha de pago del bono de hasta $82 mil para estudiantes: revisa quiénes lo reciben

Confirman fecha de pago del bono de hasta $82 mil para estudiantes: revisa quiénes lo reciben

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Fonda del Parque Inés de Suárez: revisa los precios de las entradas y programación de artistas

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”
Chile

Vocera de Gobierno por miembros de la FACH que se negaron a subirse a avión: “Son casos de indisciplina”

“No somos continuidad de este gobierno”: las razones del comando de Jara para tomar distancia de Boric

Matthei niega descuelgues en Chile Vamos en favor de Kast: “Hace dos años que no hablo con ellos. Nunca estuvieron acá”

Fernando Salinas deja la gerencia general de Grupo Security tras fusión con Bice
Negocios

Fernando Salinas deja la gerencia general de Grupo Security tras fusión con Bice

El primer balance del SII de la nómina de personas que recibieron más de 50 transferencias en un mes

Nicole Pastene asume como presidenta del directorio de Puerto Valparaíso y es la primera mujer en ocupar el cargo

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales
Tendencias

Cómo los carteles de la droga han adoptado armas de la guerra moderna para sus operaciones criminales

El plan de Hooters para volver a ser un negocio “atractivo”, tras su quiebra

La historia detrás de la disputa legal entre Pedro Pascal y Pedro Piscal

Antony se emociona hasta las lágrimas tras revelar que esperó 40 días en un hotel para firmar por el Betis de Pellegrini
El Deportivo

Antony se emociona hasta las lágrimas tras revelar que esperó 40 días en un hotel para firmar por el Betis de Pellegrini

Campeón del mundo con Argentina e ídolo del Rojo: “Independiente y la U deben ser eliminados de la Copa Sudamericana”

Gabriel Suazo, el nuevo capitán: cómo se reordena el vestuario de la Roja sin la Generación Dorada

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela
Finde

Historiador argentino Felipe Pigna lanza en Chile su primera novela

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Sex Pistols suspende su show en Chile
Cultura y entretención

Sex Pistols suspende su show en Chile

Retrasos y ajustes: la polémica en torno al Premio Municipal de Literatura y los Juegos Literarios Gabriela Mistral

En el Camino, Walter Salles y la adaptación de la novela que inmortalizó a Jack Kerouac

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza
Mundo

Israel empieza a llamar a filas a 60.000 reservistas en medio de los planes para ocupar la Ciudad de Gaza

Un juez cuestionado y la acusación contra el hombre fuerte de “Chiqui” Tapia: las claves de la censura a los audios de Karina Milei

Putin califica de “completo disparate” el temor a un futuro ataque ruso sobre Europa

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”