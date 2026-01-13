Inflación en Argentina anotó en 2025 su menor alza en 8 años, pero sigue siendo de las más altas en el mundo

La inflación en Argentina volvió a acelerarse por cuarto mes consecutivo en diciembre, pero logró cerrar el 2025 con su menor incremento en 8 años.

Según reportó el Instituto de Estadística y Censos (Indec) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,8% en diciembre frente al 2,5% de noviembre y se ubicó sobre las expectativas de los analistas que esperaban un aumento de 2,3% para el último mes de 2025.

Sin embargo, con ello el 2025 cerró con un alza acumulada de 31,5%, la menor desde 2017, cuando fue de 24,8%.

Así el nivel precios completó dos años de desaceleración tras el peak de 211,4% alcanzado el 2023, y que luego se redujo a 117,8% en 2024. Pese a esta desaceleración en los precios Argentina sigue ubicándose dentro de los países con mayor inflación a nivel mundial.

Para este año el gobierno de Javier Milei proyecta que la inflación bajará a 10,1%, mientras que los analistas encuestados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en su sondeo mensual de expectativas, prevén que llegará a más del doble, es decir, 22,5%.

Gobierno celebra

Tras conocerse los datos tanto el presidente de Argentina, Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo, celebraron las cifras.

“La inflación de diciembre arrojó una variación mensual de 2,8% y una variación interanual de 31.5%.De esta manera, el año 2025 concluye con la inflación más baja de los últimos 8 años, tanto en su medición a nivel general, como núcleo. Un logro extraordinario teniendo en cuenta que se obtuvo en un contexto de reacomodamiento de precios relativos, la implementación de una flotación cambiaria, y una fuerte contracción en la demanda de dinero, producto del feroz ataque político que derivó en una dolarización cercana al 50% del M2″, dijo Caputo en su cuenta de X.

Agregó que “el programa de estabilización basado en el superávit fiscal, el estricto control de la cantidad de dinero y la capitalización del BCRA seguirán siendo los pilares para continuar con el proceso de desinflación.Es cada vez más evidente que este es el único camino viable para erradicar definitivamente la inflación y hacer grande a Argentina otra vez”.

Por su parte Milei, ocupando la misma red social hizo una breve publicación destacando “Toto, el más grande”, en referencia al apodo con el que es conocido Caputo.

Transportes y alimentos

En su informe el Indec dijo que la división de mayor aumento en diciembre fue Transporte (4%), seguida de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).

En tanto la división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Prendas de vestir y calzado (1,1%) y Educación (0,4%).

A nivel de las categorías, los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3%) y Estacionales (0,6%).