Inflación en Estados Unidos cerró el 2025 en línea con lo esperado por el mercado

La inflación en Estados Unidos subió en línea con los esperado por los analistas en diciembre, pero los datos subyacentes, es decir, los que descuentan las variaciones de los precios más volátiles: los alimentos frescos y la energía, sorprendió con un registró menor a los proyectado.

Amos datos confirmaron las expectativas del mercado de que la Reserva Federal (Fed) mantendrá las tasas de interés en el rango actual de 3,5%-3,75% en su reunión de fines de enero.

De hecho de acuerdo a la herramienta FedWatch de CME Group un 95% de los analistas encuestados se inclina por esta opción, mientras que solo un 5% cree que el banco central estadounidense bajará las tasas a 3,25%-3,5%.

El Departamento del Trabajo reportó este martes que los precios al consumidor anotaron un incremento de 0,3% en el último mes de 2025, el mismo nivel que habían registrado en noviembre.

De este modo la inflación en la mayor economía mundial cerró el 2025 con un aumento de 2,7% tal como había proyectado el mercado.

Inflación subyacente

Sin embargo, las sorpresa vino por el lado de los precios subyacentes los que subieron 0,2% en diciembre, cifra menor al 0,1% pronosticado por los analistas.

Así la inflación subyacentes acumuló en 2025 un alza de 2,6% versus el 2,7% estimado por el mercado.

Al igual que en el caso de la inflación general, el dato de diciembre mantuvo el mismo ritmo de aumento que en noviembre.