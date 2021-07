Inversión Extranjera: China vuelve a liderar en el primer semestre con más de US$ 5.500 millones

El interés de las empresas chinas por hacer inversiones en Chile sigue tomando fuerza y se ha visto reflejado a través de distintos frentes. Uno es la evolución que han tenido las visas para inversionistas: entre 2014 y mayo de 2021 se han entregado 14.125 permisos de ese tipo, de los cuales 7.543 corresponden a ciudadanos chinos, lo que equivale al 53,4% del total. Y ahora, otra señal es el repunte que tuvo la inversión extranjera china durante el primer semestre de este año.

De acuerdo con cifras de InvestChile, en este período el país asiático se posicionó en el primer lugar, al incrementar en un 26% el monto de las iniciativas y en un 11% el número, totalizando 30 proyectos que suman US$ 5.646 millones, igualando la posición con la que terminó en 2019 y que perdió en 2020, cuando se ubicó tercero. En enero-junio de este año detrás de China se situó Estados Unidos, con US$ 5.083 millones, lo que significó un crecimiento del 15% frente a igual lapso de 2020, mientras que Canadá se quedó con el tercer lugar, con un aumento en el monto de sus iniciativas del 32%, hasta los US$ 4.056 millones.

Andrés Rodríguez, director de InvestChile, sostiene que hay proyectos chinos en todos los sectores. “En número lideran los proyectos misceláneos con 12 iniciativas, mientras que en monto, los de energía, con un total de US$ 3.849 millones”. En ese contexto, añade que “el sector energético en Chile ha atraído a varias compañías chinas en los últimos años, como State Grid y China Three Gorges y esperamos que más se interesen en las nuevas oportunidades que está presentando el país, especialmente en hidrógeno verde”.

La compra de CGE por parte de State Grid fue aprobada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y está a punto de concretarse. Con ello, se convertirá en el mayor actor del sector de distribución eléctrico chileno, con más de la mitad de los clientes. La misma firma compró hace un año Chilquinta, en US$ 2.230 millones. Otro sector donde han ido tomando fuerza es en el de infraestructura. “Una vez que los inversionistas chinos se familiarizaron con el sistema de concesiones, se han transformado en participantes permanentes de las distintas licitaciones. Al cierre del primer semestre, nuestra cartera contaba con cuatro proyectos de infraestructura de origen chino, por US$ 1.221 millones”, puntualiza Rodríguez.

Desde InvestChile destacan otra área que tiene espacio para crecer y atraer inversionistas: tecnología e I+D. Un buen ejemplo, menciona Rodríguez, es la instalación de la planta de Sinovac, que se ha gestionado a partir del trabajo de la Universidad Católica y del Ministerio de Ciencias y Tecnología. “Creo que hay oportunidades que explorar a partir de la alianza entre privados, la academia y el Estado, donde las regiones también pueden jugar un rol”, apunta el director de la agencia de promoción. De hecho, este viernes el ministro de Economía, Lucas Palacios, junto al de Salud, Enrique Paris, se reunieron en Antofagasta con la delegación de Sinovac para visitar el terreno donde se emplazaría el proyecto de la farmacéutica.

“La inversión de este proyecto es de US$ 60 millones y podría llevarse a cabo muy rápidamente. La planta podría estar operativa en el primer trimestre de 2022, con una capacidad de elaboración de 50 millones de vacunas al año, de distintos tipos. Es algo positivo para Chile”, dijo el ministro Palacios. El secretario de Estado subraya que “todo el país está contento que exista este tipo de proyectos, porque lamentablemente en el último tiempo observamos un debate del siglo XX anclado en el pasado y lo que tenemos que mirar es el siglo XXI en adelante”.

El académico de la Universidad Gabriela Mistral, Erik Haindl, analiza la situación de China señalando que esta mayor llegada de inversionistas de ese origen responde a que dicho país ha comenzado a incrementar su interés en América Latina y, en ese sentido, “lo que estamos viendo en Chile obedece a esa estrategia global de una mayor presencia en la región”. Para el economista, “es probable que se mantenga la presencia de ese país en primer lugar, ya que ellos se planifican pensando en el largo plazo, por lo que los vaivenes políticos internos no influyen en esas decisiones”. Balance global En términos globales, al 30 de junio de 2021 la cartera de proyectos de InvestChile -en distintas etapas de desarrollo- alcanzó los US$ 23.976 millones, lo que significó un crecimiento del 28% comparado con el mismo período del año anterior.

El número de iniciativas llegó a 372 proyectos, los cuales tienen el potencial de generar más de 11 mil nuevos puestos de trabajo. En todo 2020, la cartera de InvestChile creció un 23% en monto en el mismo lapso, mientras que en 2019 alcanzó los US$ 10.797 millones, lo que significó un incremento del 78% respecto a lo acumulado en el año previo. Por sector, se muestra que infraestructura fue el que logró el mayor crecimiento en el monto de los proyectos asesorados, cerrando el primer semestre con US$ 1.645 millones, lo que se tradujo en un aumento del 746% al compararlo con el cierre del primer semestre de 2020.

Sin embargo, se detalla que el sector que impulsó el total de la cartera en el período fue energía, ya que el monto de las iniciativas asesoradas se elevó de US$ 5.376 millones a US$ 9.164 millones. Otros rubros que evidenciaron un importante incremento en los montos fueron minería y proveedores (15%) y servicios globales (9%). De esta manera, el balance que hace el gobierno es positivo, ya que pese a que durante este primer semestre ha estado presente la pandemia, la inversión no se ha detenido. “Eso es una buena noticia y reafirma la confianza que tienen los inversionistas en Chile, sostiene Rodríguez.

Un segundo elemento que InvestChile considera en su análisis es que los 10 países con mayor inversión registraron un aumento en el monto al cierre del primer semestre, siendo en los tres primeros -China, EE.UU. y Canadá-, un crecimiento de dos dígitos. Para este año el plan de InvestChile consiste en implementar estrategias como “Invest in Chile Now”, en la que se contacta a compañías líderes como Tesla, Alibaba o Amazon, para hablar de negocios e invitarlas a que desarrollen negocios en el país. Además, Rodríguez afirma que se continuará con el foco de atraer nuevas fuentes de inversión, específicamente desde Medio Oriente.

“Ya viajamos este año y hemos mantenido conversaciones avanzadas con fondos soberanos de Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes, que en conjunto manejan activos por unos US$ 1.423 mil millones. También estamos mirando hacia la India, con un trabajo de atracción proactiva de compañías con potencial de inversión”, precisa.

En cuanto a las proyecciones que tienen para este año, el personero de gobierno menciona que “la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) proyecta una recuperación de los flujos de inversión extranjera directa en torno al 10%. Nuestra meta es superar esa cifra, y estamos trabajando para ello”.P