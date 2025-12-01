BLACK SALE $990
    IVA cero en medicamentos: cuando la solución fácil es solo una aspirina

    Francisco León 
    Francisco León
    Medicamentos

    Cada cierto tiempo vuelve al debate la idea de eliminar el IVA a los medicamentos. Suena bien, genera titulares y promete alivio inmediato. Pero, en realidad, es dar una aspirina: puede calmar por un rato, pero no trata la enfermedad de fondo. La enfermedad real es que Chile no cubre de manera estructural los medicamentos ambulatorios ni en Fonasa ni en las isapres. Mientras eso no cambie, cualquier discusión tributaria será solo un parche.

    Reducir o eliminar el IVA incluso puede traer distorsiones, porque complejiza un sistema tributario que funciona justamente por su simplicidad. Pero ese punto es secundario. El problema central, el que golpea directamente a las familias, no es el IVA, sino que el país no asegura el acceso oportuno y regular a los medicamentos que las personas necesitan cada mes.

    Y aquí aparece un dato decisivo: más del 80% de la población está en Fonasa. En teoría, cuando alguien se atiende en la red pública, sus medicamentos deberían ser entregados gratuitamente en los consultorios. Ese es el diseño. Pero la práctica es otra: listas de espera, demoras y falta de stock hacen que miles de usuarios no puedan retirar lo que deberían recibir sin costo. La consecuencia es la misma de siempre: terminan comprando el medicamento en una farmacia, generando gasto de bolsillo que no se debe al IVA, sino a la incapacidad del sistema para entregarlo a tiempo.

    El problema se profundiza porque Fonasa e isapres no cubren los medicamentos ambulatorios en modalidad de libre elección. Así, cuando una persona debe comprar sus fármacos directamente, lo hace sin ninguna cobertura, sin importar su previsión.

    Las cifras son claras. Según Health at a Glance 2023, más del 35% del gasto de bolsillo en Chile corresponde a medicamentos, la proporción más alta de la Ocde. Esa cifra no ha mejorado pese al Copago Cero. No mejora porque el problema no es tributario: es estructural.

    También está la señal que envían las personas. Los seguros complementarios —muy utilizados por usuarios de Fonasa— muestran con claridad qué coberturas se valoran más: las que incluyen medicamentos ambulatorios. Y eso ocurre porque ni Fonasa ni las isapres cubren lo que más afecta el gasto mensual de los hogares. En el fondo, la gente paga un segundo seguro para protegerse de una falla del sistema base.

    Esa es la enfermedad.

    Discutir IVA cero es solo atender el síntoma.

    Si Chile quiere reducir de verdad el gasto de bolsillo, mejorar la protección financiera y modernizar su sistema de salud, la solución es evidente: integrar la cobertura de medicamentos ambulatorios en Fonasa e isapres, junto con un sistema público capaz de garantizar stock y entrega oportuna. Ese es el camino que han seguido los países que realmente protegen a su población.

    IVA cero puede sonar atractivo, pero no cura lo que Chile padece. Lo urgente es asegurar cobertura y disponibilidad real. Lo demás es solo una aspirina.

    El autor es consultor senior de EFKT, exjefe de la división de planificación institucional de Fonasa.

