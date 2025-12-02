VOTA INFORMADO por $1100
    Jaime Munita aumenta su protagonismo en Grupo Patio y Pablo Manríquez se cambia a Capital Advisors

    El gerente general de Grupo Patio, Jaime Munita, asumirá el mismo cargo en la filial Patio Comercial. Munita asumirá en reemplazo de Pablo Manríquez, quien fue nombrado socio de Capital Advisors.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo

    Jaime Munita dejó la gerencia general de AFP Capital luego de casi seis años en la firma para arribar en julio del año pasado como gerente general del Grupo Patio. Ahora, luego de un poco más de dos años en la empresa, Munita asumirá más funciones en la empresa.

    En un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Fernando Moyano, fiscal de Grupo Patio, anunció la renuncia de Pablo Manríquez Palacios al cargo de gerente general de la filial Patio Comercial, que abarca proyectos inmobiliarios como centros comerciales y bodegas.

    La renuncia se hará efectiva el próximo 31 de diciembre de 2025, y Manríquez continuará vinculado a la sociedad como asesor, explicó la firma ligada al exdueño de supermercados Santa Isabel, Eduardo Elberg, las hermanas Paola y Gabriela Luksic Fontbona y el empresario Guillermo Harding, antes controlador de Cruz Verde, hoy de Farmacias Ahumada.

    Según se consigna, el directorio de la sociedad le expresó a Manriquez “el agradecimiento y un especial reconocimiento por su gran aporte al desarrollo de Patio Comercial SpA a lo largo de los años en que lideró la sociedad”.

    Manríquez asumió la gerencia general de Patio Comercial en 2015.

    Por su lado, Munita asumirá el cargo de gerente general en la filial el 1 de enero de 2026. “Cuenta con amplio conocimiento de la sociedad y que actualmente detenta el mismo cargo de gerente general en Grupo Patio SpA, matriz de la sociedad”, resaltó la firma ante la CMF.

    Pablo Manríquez

    Manríquez llega a Capital Advisor

    En paralelo, Capital Advisors, gestora especializada en activos alternativos con más de US$3.000 millones administrados en Chile y Estados Unidos, anunció la incorporación de Pablo Manríquez como nuevo socio de la firma, quien asumirá el liderazgo del área inmobiliaria.

    En este rol, Manríquez estará a cargo de la gestión de los fondos y proyectos inmobiliarios actuales del grupo, así como de la búsqueda y estructuración de nuevos negocios y oportunidades de inversión para los clientes de Capital Advisors. Su llegada refuerza la estrategia de crecimiento de la administradora en un sector clave para su portafolio, dijo la gestora en un comunicado.

    Manríquez es ingeniero comercial y MBA de Darden School of Business.

    “Estamos muy contentos con la incorporación de Pablo. Su visión estratégica, capacidad de gestión y experiencia en la industria inmobiliaria serán fundamentales para seguir consolidando nuestra presencia en activos alternativos y para capturar nuevas oportunidades en los mercados donde estamos presentes”, señaló Fernán Gazmuri, socio y director AGF de Capital Advisors.

    En los últimos meses, la firma concretó la adquisición de Mall Sport, la compra de Muelles de Penco, y lanzó, en asociación con Grupo Patio, un fondo de desarrollo de centros comerciales vecinales, con la participación de inversionistas institucionales y family offices.

    “Capital Advisors ha demostrado una gran capacidad para identificar oportunidades y construir proyectos inmobiliarios de largo plazo. Tuve la oportunidad de conocerlos y trabajar con ellos desde mi rol en Grupo Patio y en esta nueva etapa mi foco será aportar experiencia y mirada estratégica para seguir ampliando la plataforma y generar nuevas alternativas de inversión que respondan a las necesidades de nuestros clientes”, destacó Manríquez.

