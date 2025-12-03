Jara contradice a su comando en proyecto que pone fin al cobro de multas por circular sin TAG y Kast evita definirse

La semana pasada, de manera sorpresiva, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que elimina las multas por circular sin TAG en autopistas concesionadas. Tras ello, la propuesta volvió a la comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones para iniciar su discusión en particular.

Consultado entonces, el asesor económico de la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, Luis Eduardo Escobar, descartó la alternativa de apoyar esa iniciativa, señalando a Pulso que “en el equipo económico somos contrarios a esa idea”.

Sin embargo, en el debate de este miércoles de la Archi, la propia abanderada lo contradijo y señaló que “apoyaría esa legislación, porque creo que se ha hecho un abuso”.

Santiago, 2 de Enero de 2024 Imagenes referenciales de autopistas por alza en la tarifa del Tag Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Por su parte, en el caso de Kast, Martín Arrau, jefe de campaña de la candidatura del representante de la derecha, afirmó también a Pulso que “este proyecto de ley nos parece destructivo para el desarrollo vial en Chile y para la infraestructura pública en general. Esperamos que se rechace en su tramitación porque comprometería la sostenibilidad del sistema de concesiones que por más de 30 años ha modernizado a nuestro país, lo que ha sido reconocido en el mundo entero, y también por ser una amenaza populista que podría ampliarse a otros sectores donde los usuarios busquen eximirse de responsabilidades mínimas para el buen funcionamiento de los servicios”.

En cambio, ahora, en el debate presidencial, Kast evitó pronunciarse a favor o en contra de esa iniciativa y se limitó a decir que “el proyecto está en debate. Todavía no se resuelve. No quiero imponer una decisión al Parlamento, porque el proyecto está en discusión y estamos esperando que avance”.

Desde el sector privado, las criticas al avance del proyecto en el Congreso llegaron de inmediato: la presidenta de Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública A.G. (Copsa), Gloria Hutt, cuestionó la aprobación de los diputados. “Esto afecta gravemente las condiciones con las cuales se han desarrollado los proyectos de asociación público - privada, más allá de las concesiones viales”, manifestó. Y aseveró que “la estabilidad de las reglas del juego ha sido un principio básico que se ha respetado por muchos años y ha permitido proveer infraestructura pública de alto estándar y ha puesto a Chile como un referente en este tema”.