Jara tras reunión con el gran empresariado: " Hubo varios puntos de confluencia"

Para conocer la propuesta del gran empresariado, la candidata del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, se reunió con la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) encabezada por su presidenta, Susana Jiménez.

Al término de la reunión, la candidata afirmó que durante la reunión de conversaron varios temas pero que los ejes fueron el fortalecer el crecimiento; mejorar el empleo; un Estado más eficientes; mayor seguridad pública e incrementar la profundidad del mercado de capitales. Esos fueron los ejes donde encontramos varios puntos de confluencia y otro que si bien hay diferencias se son abordables en un trabajo técnico y político".

En ese sentido dijo que “esto para dar certezas tanto a los empresarios e inversionistas pero también a la familias para que puedan llegar a fin de mes”.

Sobre la propuesta de rebajar impuestos dijo que son temas que se pueden conversar pero que hay distintos argumentos. “Nos preocupa si se rebajan los impuestos cómo se financia el gasto comprometido. Hoy día cualquiera cosa que se converse de reforma tributaria será más adelante”, expresó

Para Jara “lo central hoy es cómo confluimos en una mirada país”.

Mientras que la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dijo que “le presentamos nuestra propuesta a la candidata. Ella mantiene la postura de que quiere hacer cambios en materia tributaria pero le entregamos nuestros argumentos de que mejoraría la competitividad tributaria. “Queda tiempo y esperamos tener los espacios para seguir conversando”.

Con esta reunión la CPC termina la ronda de reuniones con los candidatos presidenciales, en la que también participaron Evelyn Matthei y José Antonio Kast.