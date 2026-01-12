Javier García, presidente de CFA Society Chile: “Este es un buen momento para dar un impulso y recuperar el desarrollo del mercado”

Se cumplió una década desde que se constituyó formalmente CFA Society Chile, miembro del CFA Institute, asociación global de profesionales en inversión. El balance que hace el nuevo presidente de la organización sin fines de lucro en Chile, Javier García, es positivo, pues comenzaron con 50 miembros, y hoy ya son alrededor de 220.

CFA es una de las acreditaciones más prestigiosas y valoradas dentro del campo de las finanzas. Para conseguirla, los profesionales deben pasar por el que ha sido tildado como el examen más difícil para los cerebros de esa área.

Uno de los objetivos principales que tiene CFA Society en Chile es “promover los más altos estándares técnicos y éticos en el mercado local, y a su vez tratar de hacer que los mercados financieros funcionen para la sociedad, para todos”, comenta el también managing partner de Atacama Invest.

Sobre el nuevo ciclo político que viene en Chile, cree que el próximo gobierno va a estar más abierto a buscar soluciones vía mercado para implementar políticas públicas. “La simbiosis que tiene que existir entre Estado y mercado, probablemente en este ciclo político va a estar más cargada al mercado, como en el ciclo político anterior estuvo más cargada al Estado, pero siempre tienen que estar las dos. Y la idea es contribuir a encontrar ese equilibrio”, afirma.

¿Qué han hecho en estos 10 años?

Hemos ayudado con el desarrollo de legislación y normativas, por ejemplo, en lo que se refiere a los asesores financieros, que hoy tienen que certificarse, tienen que pasar una prueba, registrarse. Hoy cualquier persona que vende productos financieros a público general, al menos tiene un conocimiento base y está en la órbita de las CMF, está regulado. Eso no existía hace 10 años atrás.

Hemos avanzado también en incorporación de la ética en los programas de estudios universitarios. Tenemos cinco universidades asociadas al University Affiliation Program, que son programas universitarios que entregan a sus alumnos al menos el 70% del programa del CFA. Hemos ido desarrollando distintas instancias para incorporar más formación ética en los estudiantes ligados a carreras afines.

Después de los escándalos empresariales que se han visto en años anteriores, ¿cree que se ha mejorado en términos de ética y transparencia en la práctica en las empresas?

Sí. Al ver su evolución en el tiempo, nuestra encuesta ha mostrado una leve mejora. También vemos que existe mayor interés de las universidades en incorporar más fuertemente el tema en la formación de los nuevos alumnos. Se ha incorporado en la acreditación. Hay cursos de educación continua de ética que todos quienes trabajan en el mercado tienen que seguir. A lo mejor no estamos todavía en el ideal, pero hemos ido avanzando. La tendencia es buena.

¿Cómo se puede seguir desarrollando el mercado de capitales en este nuevo ciclo político que inicia?

Hay muchas cosas que se pueden hacer, estamos en un momento súper expectantes, todos esperamos que el cambio de ciclo político, no necesariamente por el cambio de ciclo político, sino que por la mayor cercanía de lo que se espera del gobierno entrante con políticas de mercado, políticas que sean apoyadoras del mercado de capitales, debiera generar mayores iniciativas para desarrollar el mercado.

El mercado chileno, desde todos los segmentos, todas las clases de activos, desde el estallido hacia adelante ha venido a la baja, en volúmenes transados, número de partícipes, etcétera. Entonces, este es un buen momento para darle un impulso y recuperar el desarrollo del mercado.

En este momento estamos en la implementación de la reforma de pensiones, que debe ser la política pública que en los próximos años puede generar un impacto positivo en el mercado y, si como país hacemos eso bien, podemos generar un desarrollo importante que nos vuelva a beneficiar a todo el mundo, a las empresas, a las personas, a las instituciones, y al gobierno.

¿Qué políticas cree que podrían impulsarse en el próximo gobierno para desarrollar el mercado de capitales?

No hay que inventar la rueda. Hay muchas iniciativas que se vienen promoviendo hace bastantes años que, por distintas razones, no se han abordado.

Partiría primero logrando una buena implementación de la reforma de pensiones. El monto cotizado en la próxima década va a subir en 60%, vamos a pasar de 10% a 16% de cotización. Va a ser beneficioso en la medida en que se canalice y se dirija bien hacia distintos segmentos del mercado.

Después, todas las cosas que permitan que el mercado tenga menos fricciones y menos trabas, debieran ayudar a desarrollar el mercado. Si se quieren revisar algunos impuestos que se introdujeron, si se quieren revisar algunas restricciones que se han incorporado, en particular restricciones a los inversionistas más grandes.

También creemos que para que el mercado se desarrolle tiene que haber mejor educación, mejores capacidades, mejor capital humano. El capital humano que está en Chile es muy bueno, pero tenemos que seguir aportando al desarrollo y a la educación de ese capital humano.

¿Qué es lo que viene hacia adelante para CFA Society, cuáles son sus focos y metas?

Hoy en día, lo que estamos buscando es seguir creciendo en miembros, seguir creciendo en influencia y participar más de la discusión de política pública.