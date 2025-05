Jewellord T. Nem Singh: “No se pueden utilizar medidas de eficiencia del sector privado para las empresas públicas”

Codelco fue uno de los principales ejemplos ocupados por el académico de la Universidad de Sussex (Inglaterra) Jewellord T. Nem Singh, para su libro sobre la relevancia de la participación estatal en la administración de los recursos naturales, trabajo que por estos días lo trajo a Chile, invitado por el Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile.

El académico vino a presentar justamente su libro Business of the State. Why State Ownership Matters for Resource Governance (“Negocios de Estado. Por qué la propiedad estatal importa para la gobernanza de los recursos”), donde resalta casos como el de Codelco y Petrobras en Brasil como modelos exitosos de empresas públicas de recursos naturales, y su impacto en toda la arquitectura extractiva de los países. Asimismo, postula cómo aprovechar esto para diseñar estrategias de crecimiento y también de industrialización, pero sin dejar de lado al sector privado.

El académico de Sussex realizó un taller sobre la importancia de la propiedad estatal en la gobernanza de los recursos, el cual contó con la participación de la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés; el presidente ejecutivo de Codelco, Máximo Pacheco, y la directora del IEI, Dorotea López. Tras esto, conversó con Pulso sobre algunos aspectos de su libro y el escenario actual.

¿Por qué es importante el rol del Estado en la gobernanza de los recursos naturales?

-La razón por la que escribí el libro es que quería entender realmente por qué ha sido difícil privatizar los recursos naturales en algunos países, y principalmente todo se reduce a la cuestión en torno a cómo la propiedad pública o la propiedad estatal ha dado forma a la función de los recursos naturales en el país. Así pues, el libro analiza los países mineros y en países mineros como Chile, como Brasil, la extracción de minerales, guste o no, requiere algún tipo de intervención gubernamental, ya sea a través de la regulación, a través de la tributación, la producción, etc. Así pues, el papel del Estado siempre está ahí, nunca puede eliminarse por completo, pero en los países que han tenido un éxito relativo a la hora de utilizar los recursos naturales como palanca para el desarrollo económico, la propiedad pública ha desempeñado un papel realmente importante, y por eso el libro explora las diferentes formas en que la propiedad estatal ha facilitado el desarrollo industrial en algunos países.

¿Es positiva, entonces, la propiedad estatal?

-No es una receta de que la propiedad pública lo resolverá todo, pero sí dice algo sobre las condiciones en las que tener una fuerte participación gubernamental en la industria minera ha tenido realmente un impacto positivo. Y luego, por supuesto, este argumento es un argumento importante en el contexto de Chile, porque Chile durante mucho tiempo, sobre todo cuando yo estaba haciendo este trabajo a mediados de la década de 2000 hasta finales de 2020, se ha enorgullecido de ser una sociedad muy promercado. Es una economía muy favorable al sector privado. Así que creo que analizar ese argumento y reflexionar sobre cuál fue realmente el papel del Estado en este proceso, y por qué Codelco ha prosperado como empresa estatal, para mí fue importante. El libro no dice que debamos deshacernos del sector privado, simplemente dice que se podría tener una gobernanza de los recursos en la que lo público y lo privado puedan coexistir juntos.

¿Qué rol ha jugado Codelco en particular?

-El principal problema en el caso chileno es que el sector privado, en realidad, si nos fijamos en los datos, no paga tanto como Codelco. Y durante varias instancias, ha habido muchas reformas en el mecanismo tributario, porque había descontento sobre el grado en que las empresas mineras estaban pagando, y si están pagando realmente su parte justa en para el país. Así que el papel de Codelco durante mucho tiempo fue aumentar la captación de ingresos del Estado, de modo que incluso si tenemos un sector privado que no está siendo gravado fuertemente, todavía obtenemos tanto dinero como podemos de la industria minera. En el libro dejé muy claro que Codelco desempeña un papel fiscal, un papel de amortiguador político entre lo público y lo privado. Y permite que el gobierno chileno y la sociedad chilena acepten la presencia del sector privado.

Los costos de producción generalmente son más altos en Codelco que en otras grandes mineras, como Escondida. ¿Es un problema la productividad?

-La medición de la eficiencia no es la adecuada para las empresas públicas, principalmente porque esa medición puede necesitar responder a las demandas de utilidades o tienen que ser comercialmente viables y rentables. Pero la realidad es que las empresas públicas siguen siendo, por naturaleza, entidades políticas. Siguen formando parte del Estado. Así que no se pueden utilizar medidas de eficiencia del sector privado para las empresas públicas y las entidades estatales. Las entidades estatales tienen una visión a mucho más largo plazo de la sociedad. Necesitan tener una visión de cómo se desarrollaría la economía nacional, de cómo debería desarrollarse la sociedad.

Hoy está aumentando el proteccionismo en países como EE.UU., con los mayores aranceles. ¿Cuál debería ser la respuesta?

-La realidad es que ya nos estamos alejando de esta idea de que los mercados globales están abiertos para todos. Se están poniendo más barreras. Así que es necesaria una respuesta de los gobiernos y de los países en desarrollo al respecto. Y una respuesta natural ha sido la creación de nuevos tipos de política industrial para poder utilizar las inversiones públicas como inversiones estratégicas, identificando nuevas tecnologías emergentes, nuevos sectores, etcétera. Esa es una parte. La segunda parte es que, si dependes en gran medida de una industria como la minería, se trata de una industria muy solicitada en este momento porque es importante para la energía limpia, es importante en la producción de semiconductores, etc. Cabe preguntarse cuál es el papel del Estado en este proceso. ¿Se supone que el Estado debe simplemente permitir que el sector privado extraiga a un ritmo sin restricciones, es decir, que el sector privado decida el ritmo de extracción? ¿O debería el Estado planificar el proceso de extracción de forma mucho más sensata, para que sea más sostenible, para que las inversiones se realicen en los lugares adecuados? Así que creo que, en el caso de Chile, se trata de una cuestión realmente importante.

¿Cómo ve la política arancelaria de Donald Trump?

-Creo que si tuviera que criticar el plan arancelario, es que parece ser muy aleatorio y no parece haber lógica en cuanto a cómo se está haciendo. Pero si son capaces de presentar un plan en el que digan ‘esta es la idea y así es como queremos que nuestros socios y aliados se sumen a esta idea de recrear y reestructurar la industria manufacturera en EE.UU.’, entonces eso se convierte en una oportunidad para los países de América Latina.