Jorge Selaive: “El Banco Central está detrás de la curva, y con esto trata de alcanzar al mercado”

Un reconocimiento de la necesidad de acelerar el proceso de baja de tasas es lo que, señala el economista jefe de Scotiabank, Jorge Selaive, comunicó la tarde de este viernes el Banco Central, que decidió recortar en 100 puntos básicos la Tasa de Política Monetaria (TPM).

A su juicio, la decisión da cuenta de cierto retraso en la política monetaria. “Más aún, eso lo confirma el hecho de que el mismo sesgo indica que continuarán este ritmo de 100 puntos básicos en el corto plazo. Eso ocurre después de una reunión (la pasada) donde no hubo unanimidad, donde dos consejeros optaron por bajar 50 puntos básicos y otros por la mantención (en 11,25%). Claramente los datos en el margen, en inflación al menos, eso indica el Banco Central, los sorprendió”.

“Y no sólo los datos de inflación local - agrega Selaive-, creo que también debería haber un reconocimiento de que la actividad está básicamente estabilizada en niveles bajos, y se ven pocos elementos que la aceleren tal como está plasmado en el Ipom y en las encuestas de consenso. Por tanto, para mí esta decisión es bastante sabia, y el BC termina reconociendo la necesidad de acelerar el tranco. Creo que el BC está detrás de la curva, y con esto trata básicamente de alcanzar al mercado”.

¿Con esto se suprime el riesgo de sobreajuste que usted veía?

-Se disminuye bastante el riesgo, pero creo que para que no tengamos una economía estancada y que no logra aceleración, tienen que venir contribuciones de muchos lados, y en este ámbito, el de la política monetaria, necesitamos llevar la tasa rápidamente a niveles menos contractivos, y eso implica una TPM no superior a 7,5% a diciembre, y en torno a niveles neutrales hacia mediados de 2024.

Con una tasa en 7,5% a diciembre, ¿cómo debiera estar la inflación para esa fecha?

-Estamos esperando que se ubique en o bajo 3,7% en diciembre de este año, y hacia mediados del primer semestre del próximo podría ubicarse incluso bajo 3%.

¿En cuánto ven la tasa neutral?

-El BC probablemente revisará al alza la TPM neutral en el Ipom de diciembre, entre 25 y 50 puntos básicos sobre la última estimación.

¿Todas las próximas bajas de la tasa serán de 100 puntos cree usted?

-Espero, al menos en la reunión de septiembre, otra baja de 100 puntos. Y si es que se confirma mi escenario base, que la economía se contrae este año entre 0,5% y 1%, y la inflación termina algo por debajo de, o en 3,7%, podríamos ver que estas bajas de 100 puntos base continúan durante las últimas dos reuniones de este año, que son las de octubre y diciembre.

¿Cuánto contribuye este recorte de la TPM a impulsar la economía?

-Hoy la TPM no está contribuyendo al crecimiento, le está restando, por lo tanto, de aquí a fin de año la política monetaria continuará restando crecimiento. Sólo cuando nos ubiquemos más cerca de la TPM neutral podríamos estar hablando de una tasa que no le hace daño a la actividad ni al empleo.