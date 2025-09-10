SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

"Es interesante, porque esta es otra discusión, aquí hay muchas discusiones que hoy día no están resueltas, por eso a mí no me gusta esta gente que sale hablando de crisis sin un fundamento sólido", agregó el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile.

Olivia Hernández D.Por 
Olivia Hernández D.
06 Septiembre 2023 Entrevista a Jose de Gregorio, economista decano de la Facultad de Economia y Negocios de la Universidad de Chile, ex Presidente del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

El expresidente del Banco Central y decano de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, José De Gregorio, ya había expresado anteriormente que no comparte la idea de que exista una “emergencia” laboral en el país.

Sin embargo, esta vez de Gregorio apuntó directamente al economista David Bravo, quien ha sostenido reiteradamente que Chile atraviesa una crisis de empleo.

“Hay que tener cuidado. Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”, señaló.

“En los últimos meses hemos observado un problema de empleo. ¿Cuál es el argumento que se daba? Hay dos argumentos. El primero, que no alcanzábamos los niveles. Yo he buscado los datos con los que la gente hace estas afirmaciones y todos hablan y nadie pone su dato, salvo los que he visto en el observatorio de empleo de coyuntura de la Universidad Diego Portales, donde está Juan Bravo, que tiene un análisis bastante contundente de los datos de empleo", destacó el decano de la FEN en conversación con radio Infinita.

De Gregorio profundizó en su análisis y reconoció que, efectivamente, el empleo -“medido como la cantidad de empleados sobre la población”- no se ha recuperado a los niveles previos a la pandemia, tal como ha señalado Bravo. No obstante, criticó la metodología utilizada por algunos expertos para analizar las cifras laborales.

David-Bravo

“La segunda cosa que en Chile se cuestiona mucho y se dice son las cifras laborales, y en eso Andrea Repetto tiene una buena columna el otro día. Hablar de las cifras de informalidad con los datos administrativos es una muy mala práctica porque los datos administrativos tienen muchas fallas como también tienen los del INE (Instituto Nacional de Estadísticas), pero estas son mucho más agravadas”.

La economista Andrea Repetto, quien comparte casa de estudios con Bravo, también ha descartado una crisis laboral.

“Si tú vas a los datos del INE, que son los únicos que yo he mirado siempre, los datos administrativos te entregan algunas cosas del sabor de lo que está pasando, muestran que la informalidad en Chile ha caído de 29% a 26%. Es interesante, porque esta es otra discusión, aquí hay muchas discusiones que hoy día no están resueltas, por eso a mí no me gusta esta gente que sale hablando de crisis sin un fundamento sólido", agregó De Gregorio.

“El empleo ha estado creciendo muy poco los últimos meses, prácticamente nada. O sea, veníamos creciendo a tasas que uno, dado el crecimiento de la economía, dice están okey, es más o menos lo que históricamente se hace, pero hoy día colapsó eso. Es decir, para los ritmos de crecimiento económico que estamos teniendo, no se están creando empleos y eso, sin duda, es algo que preocupa”, concluyó el economista.

Lee también:

Más sobre:EmpleoCrisis laboralDavid BravoAndrea RepettoDe Gregorio

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

Gigante suizo de implantes dentales enfrenta querella por fallido negocio

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

3.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

4.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

5.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 9 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

A qué hora y dónde ver en vivo el primer debate presidencial en TV abierta

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias
Chile

Verónica Sabaj: la jueza expulsada por chats con Hermosilla que indagó caso Zacarach y declaró inimputable a Rodrigo Orias

Revisa con el RUT si tienes saldos a favor en las Cajas de Compensación

Corte Suprema ordena la remoción de la ministra Verónica Sabaj por sus chats con Hermosilla

Las claves del Ipom de septiembre del Banco Central: más inflación, más crecimiento y cautela con la tasa de interés
Negocios

Las claves del Ipom de septiembre del Banco Central: más inflación, más crecimiento y cautela con la tasa de interés

Patio Comercial reporta pérdidas, pero anuncia estrategia de consolidación de activos

José De Gregorio: “Mi colega David Bravo está anunciando una crisis de empleo hace mucho tiempo, la cual no comparto”

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar
Tendencias

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué se sabe del hallazgo de un cuerpo en el auto de D4vd, el artista que llega a Chile el próximo año

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”
El Deportivo

Las quejas de Brasil tras caer contra Bolivia en El Alto: “Fue completamente antideportivo”

Lo fue a buscar al vestuario: el tenso cruce entre Ancelotti y Garay tras el polémico triunfo de Bolivia ante Brasil

“Parece que ganaron la final del mundo”: la dura ironía de un jugador argentino contra los ecuatorianos

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ
Cultura y entretención

Fiesta total: show une a Álvaro Henríquez & Pettinellis, Macha y El Bloque Depresivo y “Titae” como DJ

Presentan segunda convocatoria del programa IFI Audiovisual 2025

Joaquin Phoenix y Ari Aster: el nuevo dúo clave del cine

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco
Mundo

Secretario general de la OTAN sostiene que defenderán “cada centímetro de territorio” tras la violación del espacio aéreo polaco

Cuba sufre una nueva “desconexión total” del sistema eléctrico que afecta a toda la isla

Hamas dice que el bombardeo de Israel contra Qatar “no afectará a su toma de decisiones”

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad