BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”

    El economista chileno y actual viceministro de Economía de Argentina, sostuvo que las lecciones de esa nación para Chile son pocas, y que más bien Chile debe imitar al país "que fue".

    Por 
    Olga Bustamante
     
    Patricia San Juan
    Pablo Vásquez R.

    El viceministro de Economía de Argentina, José Luis Daza, realizó un llamado a que Chile se enfoque en el crecimiento y a recuperar su trayectoria pasada.

    En una exposición la noche de este jueves, en la cena del 35 aniversario del Instituto Libertad y Desarrollo, el economista chileno señaló que “al final lo que resuelve los problemas es el crecimiento, lo que va a resolver los problemas de Chile, les diría prácticamente todos los problemas de Chile, desde pensiones, mercado del trabajo, salarios, hospitales, es el crecimiento. Si nosotros logramos crecer al 5% o al 4,5% por 15 o 20 años, la cantidad de problemas se resuelven en gran medida por sí solos, y eso es algo que es importante de entender”.

    Al hacer una comparación entre los procesos políticos y económicos que están viviendo Chile y Argentina, indicó que “voy a hablar un poquito sobre Argentina y Chile, qué lecciones nos da Argentina para Chile y la verdad es que yo creo que muy pocas. La situación actual de Argentina no es comparable con la de Chile en nada. Argentina no tiene instituciones, no hay sistema de ahorro, nadie ahorra en pesos a más de 3 meses, 6 meses, a veces un año, no hay sistema financiero, no hay sistema de pensiones, no hay sistema de ahorro, el mercado laboral es del siglo 18, corrupto, rígido. Argentina no tiene instituciones, es un país que no se puede comparar con Chile. Pero lo que sí se puede aprender es que cuando existe la voluntad, cuando existe la inteligencia, sí puedes lograr cambios que tienen impacto en la calidad de vida de la población”.

    En este sentido enfatizó que “yo creo que Chile puede aprender, el país al que puede imitar es al Chile que fue: al Chile con un sentido técnico, enfocado en el crecimiento, enfocado en ayudar a los más pobres, enfocado en que la forma de salir de la pobreza, la forma en que salir de la miseria, es con más productividad, con más crecimiento y no con asistencialismo. Sin intermediarios de la pobreza, (con) ayuda directa a los pobres, que fueron todas cosas que Chile hizo. Entonces, cuando a mí me preguntan qué puede aprender Chile de Argentina, qué puede copiar Chile de Argentina, yo digo Chile tiene que copiar las cosas que hizo Chile, la forma en que las hizo Chile (antes)”.

    Daza también criticó al gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Argentina es un país en el cual el virus de estas ideas proteccionistas, estatistas, asistencialistas, basadas en el Estado, ese virus lo tomaron y fue una infección que los enfermó y prácticamente los mató. Miren el daño que le hizo a la sociedad. Yo creo que nosotros tuvimos suerte, porque el virus que trajo Boric y sus amigos fue como una vacuna y el cuerpo reaccionó y generó todo tipo de antivirus para rechazarlo. Estuvo demasiado poco tiempo y la sociedad los rechazó, todos los anticuerpos se gatillaron y nuestra sociedad lo rechazó”.

    Añadió que “yo lo único que le digo a los jóvenes cuando les hablo, a los jóvenes que piensan que estas ideas de izquierda que tomaron una parte de nuestro continente, que fueron implementadas, para los que creen que eso es el futuro, yo les digo una cosa: yo vengo del futuro, Argentina es ese futuro, y ese futuro es un infierno, no queremos ese futuro”.

    Este viernes Daza, junto al académico de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), Sebastián Edwards, al exministro de Hacienda, Hernán Büchi, y al jefe económico de la candidatura presidencial de José Antonio Kast, Jorge Quiroz, expondrán en el seminario “Recuperar la brújula”, organizado por el Instituto Libertad y Desarrollo.

    Más sobre:EconomíaArgentinaChileJosé Luis Daza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Encuesta Criteria: José Antonio Kast alcanza el 51% y Jeannette Jara el 35%

    Amnistía Internacional denuncia que el “genocidio de Israel” contra la población palestina continúa pese al alto el fuego

    TDLC rechaza recurso de reposición presentado por el Mineduc ante reclamo de universidades privadas por aportes estatales

    Ascienden a 94 los muertos por el incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

    Gendarmería suspende a seis funcionarios tras fuga de reo desde Colina II y se tramita su retiro: entre ellos el jefe del recinto

    Kast dice que cree la versión del diputado Araya sobre escucha telefónica y valora que haya suspendido su participación en la bancada republicana

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    3.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    4.
    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    Gran empresariado resalta la propuesta de rebaja de impuesto a las empresas de Kast: “No está en ambas candidaturas”

    5.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Se aproxima un giro en Santiago: anuncian viento, chubascos y tiempo inestable para estos días

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Cómo hacer la dieta mediterránea, la forma de alimentación más recomendada por los médicos

    Servicios

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados

    Encuesta Criteria: José Antonio Kast alcanza el 51% y Jeannette Jara el 35%
    Chile

    Encuesta Criteria: José Antonio Kast alcanza el 51% y Jeannette Jara el 35%

    TDLC rechaza recurso de reposición presentado por el Mineduc ante reclamo de universidades privadas por aportes estatales

    Gendarmería suspende a seis funcionarios tras fuga de reo desde Colina II y se tramita su retiro: entre ellos el jefe del recinto

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”
    Negocios

    José Luis Daza y su crítica al gobierno: “El virus que trajo Boric y sus amigos (...) nuestra sociedad lo rechazó”

    Asesores económicos de Jara y Kast vuelven a enfrentarse por recorte fiscal de US$6.000 millones y el gasto social

    Las últimas alertas del saliente gerente general de AFP Habitat sobre los cambios de la reforma previsional a las inversiones

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000
    Tendencias

    Redmi Pad 2 Pro, análisis: un cine de bolsillo por menos de $300.000

    Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping

    Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”

    Estreno cuesta arriba: la Roja cestera cae ante Brasil en Valdivia en el arraque de las Eliminatorias
    El Deportivo

    Estreno cuesta arriba: la Roja cestera cae ante Brasil en Valdivia en el arraque de las Eliminatorias

    Pellegrini descarta a Isco para el derbi ante el Sevilla: “Han tenido que darle siete puntos de sutura”

    Repasa la caída de Chile ante Brasil por las clasificatorias al Mundial de Básquetbol Qatar 2027

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
    Cultura y entretención

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena

    Amnistía Internacional denuncia que el “genocidio de Israel” contra la población palestina continúa pese al alto el fuego
    Mundo

    Amnistía Internacional denuncia que el “genocidio de Israel” contra la población palestina continúa pese al alto el fuego

    Ascienden a 94 los muertos por el incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

    Trump confirma la muerte de miembro de la Guardia Nacional que fue herida en tiroteo en Washington

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida